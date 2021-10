Psicólogo mexicano será el encargado de Casa Don Pedro

ALAJUELA. Una vez más, la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) traza la ruta de lo que deberían ser los equipos profesionales en Costa Rica y Centroamérica. Recientemente, inauguró Casa Don Pedro, residencia que acogerá a sus jugadores en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado en Turrúcares.

Resaltamos de esa manera la labor del equipo, pues más allá de brindar un hogar a 70 jóvenes de ligas menores en el mediano plazo, les dará formación en valores, educación académica y por supuesto crecimiento deportivo.

“Acompañamos a los jóvenes en su desarrollo y sueño de ser grandes futbolistas, con una formación no solo deportiva, sino formada a la luz de valores como integridad, excelencia, solidaridad, pasión y respeto, sana alimentación, educación y formación para la vida. Creemos en los proyectos que cambian vidas”, comentó Rimsky Buitrago, director general de Grupo DIPO.

Este complejo deportivo surge con el respaldo de la empresa de Arroz y Frijoles Don Pedro, con la que Alajuelense tiene una alianza comercial de tres años (desde el pasado mes de junio) para varios proyectos de Liga Menor, infraestructura y visorias.

Casa Don Pedro cuenta con 50 habitaciones dobles, cada una con su baño propio; lavandería, dos salas de televisión, una sala de juegos, una sala de estudios, una sala multiusos y ascensor. En este momento la habitan 45 jóvenes pero se espera que ingresen un total de 70 en el futuro, entre los 13 y 20 años. El tercer piso será para los jugadores de Primera División, quienes contarán con aire acondicionado y televisión.

Además, el equipo rojinegro designó al mexicano Cristian Rodríguez como su nuevo director de Desarrollo Humano, y será quien esté a cargo de la nueva residencia. Es psicólogo de profesión, y cuenta con experiencia en desarrollo de ligas menores en clubes de México y Argentina.

“Me siento muy completo para hacerlo, he dedicado mi vida entera profesional a desarrollar programas de desarrollo integral para jóvenes, hombres y mujeres, principalmente futbolistas; he sido muy feliz haciendo esto, en México estuve en la Selección Nacional y en Club Pachuca, mientras que en Argentina estuve en Talleres de Córdoba, Huracán y Newell’s Old Boys”, afirmó Rodríguez.

