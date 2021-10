Sin una parte de mi

Señora tiene que dejarla ir” me dijo el doctor… Sentí que mi vida se desmoronaba, me empezó a faltar el aire y no pude contener las lágrimas. No podía dejar de mirarla, de ver sus ojitos redondos tan cerrados, de ver esa carita que chinee tanto tiempo. La intravenosa en su manita tan pequeña me parecía que la lastimaba tanto como me lastimaba a mi el verla tendida en la cama conectada a las máquinas.

Era el segundo o el tercer piso del Hospital de Niños, no recuerdo. No recuerdo ni el número de habitación ni el color de las paredes. Estaba tan abrumada tan desesperada de ver aquella sábana blanca que pronto cubriría por completo el cuerpo de mi pequeña Stephanie, que olvidé todo. Entonces tomé sus manitas medio tibias por última vez y le dije “Mi amor, ya puedes descansar, siempre te vamos a amar”…

Nani, le decíamos de cariño, falleció a causa de un meduloblastoma que es un tumor primario que afecta el sistema nervioso central. El meduloblastoma es un tumor maligno que comienza en la parte baja del cerebro, llamada cerebelo, afectando la coordinación, el equilibrio y el movimiento de los músculos.

Los meduloblastomas suelen afectar a niños de entre 5 y 9 años de edad, la mayoría de los casos se diagnostican antes de que el paciente cumpla 20 años pero son poco frecuentes en los adultos. Según el médico, se cree que algunos de los niños que lo padecen tienen un problema de origen genético que los expone a desarrollar este tipo de tumor cerebral. La verdad no entendía porque entre tantos niños mi Nani fue la afortunada.

¿Pero cómo podía saber qué era eso? Los síntomas son dolores de cabeza, las náuseas y el vómito, los problemas o dificultades para caminar, el mareo, la visión doble y la torpeza, pero Nani no presentaba ninguna.

Le pusimos anteojos, la llevamos donde mil especialistas en citas caras y clínicas privadas, no nos importaba gastar el dinero que fuera necesario con tal de que mi Nani estuviera bien.

Era muy confuso, el pediatra le hacía exámenes y todo salía bien. Como mi niña pasaba triste los doctores se desviaron a que era ansiedad y los síntomas que presentó antes de su muerte los asociaron con una crisis nerviosa. Los doctores nos explicaron que el tumor de Nani se disfrazaba de benigno por lo que el sistema inmunológico lo detectaba como bueno y cuando eso ocurre presenta síntomas cuando ya está muy avanzado, el tumor de mi niña estaba en fase cuatro.

Un día antes de llevarla al hospital tuvimos una cita con un médico privado en San José y le hizo pruebas de equilibrio pero salió bien, de memoria y salió bien, todo parecía estar bien. En los exámenes de sangre, el vómito que presentó lo asociaban con un virus. Ese día sugerí hacerle un TAC pero todo se desviaba a que eran síntomas de ansiedad por lo que el médico me dijo que no era necesario.

El caso de Nani es poco común en Costa Rica, los doctores decidieron analizarlo en el encuentro de médicos que se realiza todos los años en el hospital de San Ramón, para poder estudiar los síntomas que presentó y así estar atentos por si se presentan los mismos síntomas en otros niños.

Maryelin junto a su hija Stephanie

La llevamos primero al centro médico, no al hospital, ahí le pusieron suero pero empezó a empeorar, se puso mal mal al punto que le dio un paro y la pasaron a la ambulancia. Cuando llegó al Hospital Carlos Luis Valverde Vega tuvieron que reanimarla para poder entubarla, ya ahí mi pequeña iba inconsciente.

En el hospital de San Ramón no sabían que tenía a pesar de que le hicieron mil pruebas. Lo único que me decían era que podía ser algún padecimiento heredado por la familia pero no sabían por qué y cuando Nani empeoró nos trasladaron al Hospital de Niños.

Cuando llegamos pasaron horas de horas y fue horrible, necesitaba saber que tenía mi pequeña ¡Pero no me decían nada!. Cuando nos llamaron a una de las salas eran como las 7:30 de la noche, hacía mucho frío, no se si era mi instinto de madre que me decía que mi hija iba a morir o si era la normalidad de la noche.

Entonces, nos dijeron que ella tenía una masita en la cabeza y que ya estaba muy grande. El doctor dijo que era urgente operarla porque tenía toda la cabecita llena de líquido, era como hidrocefalia, por eso era que había quedado inconsciente.

Cuando el doctor, que nunca recordé su nombre, comentó que la única manera de salvar a mi princesa era operándola, sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, aún más cuando su explicación inexplicable para mi avanzaba.

El tumor en la cabecita de Nani estaba en la parte de atrás de su cabeza y según dijo no era tan operable, pero había que esperar a ver si reaccionaba con el drenaje y ver si había otro paso a seguir, pero no dijeron cual.

Fueron los minutos más largos de mi vida… Millones de recuerdos, millones. En ese momento fue inevitable recordar cuando vi su carita por primera vez. Sus ojitos estaban hinchados y su pielcita roja, muy roja. Era muy peludita mi niña, tenía mucho cabello y una mirada que enamoraba a cualquiera. Cuando tenía un añito dio su primer paso, a los dos ya hablaba como un lorito. Amaba jugar fútbol en la plaza del barrio y en la entrada al galerón con Joshua y Sebas, sus primos. Y cuando Samantha nació, Nani no dejaba de darle besos y de contarle historias. ¡Ay Dios como desearía volver a ese tiempo!

Mientras espera sentada en una banca fría, con un respaldar que acogía miles de historias sin final alentador y aquellas paredes pintadas de un blanco casi perfecto, un blanco que de seguro buscaba ser el antesala de lo que les espera a la mayoría de los niños internados por enfermedades sin cura, el camino al cielo.

Mientras esperaba sentada en esa banca del hospital, escuché unas quinientas veces sobre la tasa de supervivencia general para el meduloblastoma infantil. Que del 70% al 80% logra sobrevivir si la enfermedad no se ha diseminado, que si la enfermedad se ha diseminado la tasa de supervivencia promedio es aproximadamente del 60%, que el tipo específico de tumor de meduloblastoma puede influir en el tratamiento y el pronóstico… Todo me daba igual, todo entraba por un oído y salía por el otro. Nada de lo que me dijeran, incluyendo mami, me iba a quitar el dolor que todavía presiona mi pecho, lo único que quería era ver sus ojitos llenos de luz y de vida una vez más. Quería escucharla gritar “Maaaaaa” otra vez.

Después de la operación hubo una mejoría, pero mi corazón aún no estaba tranquilo, posiblemente me avisaba que algo estaba por pasar. Fue entonces cuando después de tres horas de larga espera nos llamaron a lo peor que he hecho en mi vida, despedirme de mi hija. Fue ahí cuando mi corazón se salió del pecho.

Mi pequeña, mi hija, mi gran amor, Nani había entrado en una muerte cerebral y ya no había nada que hacer…

Fue horrible. No logró contener las lágrimas cada vez que pienso en ese espantoso momento. No podía respirar, mi pecho se apretaba cada vez más y cada segundo era peor que el anterior. Pensaba en que hace unos días Nani estaba bien y ahora estaba mal, la tenía en mis brazos, me llenaba de besos y yo a ella. Jugábamos, gritábamos, corríamos por el cafetal, comíamos los cuatro juntos… Dios… Como quisiera estar de nuevo en casa con mi Nani…

Así duramos dos días con ella conectada a una máquina enorme que no dejaba de sonar y me aferraba tanto a la idea de que todo volvería a ser como antes que no la dejaba volar, no la dejaba irse. Cada vez que entraba en la habitación sus signos vitales subían, mi pequeña sabía que mamá estaba ahí para protegerla, para cuidarla como lo hice cada minuto de su vida. Hubo un momento cuando salí que los doctores me llamaron con urgencia porque sus signos vitales estaban en cero.

“Entre, entre, porque cada vez que sale ella baja sus signos”, esa frase se quedó tatuada en mi cabeza. Pero lo peor fue cuando el mismo doctor me dijo que Nani estaba esperando algo, que había algo que no la dejaba descansar, que médicamente ya no había nada que hacer.

“Las personas que amamos jamás mueren, están en nuestros corazones” fue el mensaje que escuché de “Ángeles de Costa Rica”, un grupo dedicado a apoyar a padres que buscan cómo sobrevivir después de perder un hijo.

Según Lorena Palma, la organizadora, el grupo nació en el 2014 cuando su hijo Thiago, con solo 15 días de nacido falleció, en ese momento pensé que al menos yo pude disfrutar a Nani siete años, pero después entendí que era el mismo dolor que sentía Lorena. Ella y su esposo recibieron apoyo escuchando testimonios de otros padres que han pasado por la prueba tan difícil de perder un hijo.

De verdad que es impresionante lo que puede hacer una persona que ya ha caminado un poco más que uno. Cuando dice “Si puede se puede salir adelante, yo lo viví, yo estuve ahí. Yo me caí todas las veces que usted se cayó y me levanté y hoy estoy aquí y estoy bien”

Tengo millones de recuerdos. Ella era muy cariñosa, ella llegaba y me daba un abrazo, le daba un abrazo a Leo, a Sami. Recuerdo que ella y mi sobrino tenían la misma maquinilla de un conejito y me dijo un día “Mami yo defendí a Joshua porque un compañero le iba a quitar la maquinilla y a él nadie lo toca”. Todos esos recuerdos son los que uno siempre lleva en el corazón, como cuando le hacía chupón a Sami.

Agosto ¡Uff!… Es un mes imposible de olvidar. Nació el 18 de agosto y murió el 24 de agosto. Es muy complicado ese mes y aún más por el día de la madre, todo. El día de la madre lo pasó conmigo, ese día me dijo “Mami es el Día de la madre pero déjeme escoger el lugar donde vamos a comer porque yo quiero celebrar el día del niño” Y yo le decía que ya casi celebramos el día de ella, el día del niño, pero mi pequeña insistió tanto que al final le dije que si. Todas esas cosas a uno se le quedan en la cabeza y en el corazón porque no llegamos al día del niño.

Todavía no logro explicar como mucho antes su muerte, Nani nos lo decía. Ella dibujaba tres personas en la tierra y una en el cielo cuidando a su familia, dibujaba arcoíris y me decía que todo tenía un principio y un final. En todos sus dibujos había mínimo una cruz y el aura acompañando a la virgencita. Nani era devota a la Virgen de la Medalla del Milagro y en la casa en San Juan donde nos reuníamos a hacer oraciones, la sillita donde ella se sentaba brotaba aceite que lloraba la virgen después que mi niña murió. Una de las paredes de mi casa en la Esperanza de Piedades Norte, donde vivíamos cuando estábamos los cuatro juntos, lloraba porque Nani ya no estaba. Fue tan impresionante ver como esa casa recordaba a Nani correr por los estrechos pasillos y como jugaba con Sami en el pequeño patio. Esa casa me tiraba cada segundo los recuerdos de mi pequeña.

Nani dibuja un arcoíris y decía que todo tenía un principio y un final

Una vez Nani me dijo que quería descansar, que ya quería irse con mamá Deima. Mamá Deima se fue al cielo antes de que Nani naciera. Pero Nani la recordaba como si hubiese estado siempre ahí, como si hubieran jugado en el patio de la casa, como si hubieran jugado bola y alimentado a las gallinas todos los días. De seguro mamita Deima la preparaba para su muerte.

Hace 4 años Dios decidió cambiarnos la vida de una manera drástica. La niña de mi corazón, mi compañera de aventuras, la que me enseñó a ser mamá había cerrado sus ojitos para siempre. Hoy el dolor sigue ahí, no pasa y no pasará, simplemente se aprende a vivir con ese hueco enorme en el corazón, hoy solo puedo agradecerle a Dios porque no la dejó sufrir, él sabía que ella tenía mucha fé, más de la que yo podía ver.

Han sido 4 años de un muy camino difícil, donde hay días que solo deseo llorar, otros me niego al hecho de no verla más, otros siento mucha culpabilidad, hay ocasiones en las que debo parecer estar bien pero por dentro estoy destrozada.

Nunca seré la misma, trato de ser mejor. Trato de tener más conciencia, más paciencia, valorar más los pequeños momentos, vivir sin tanto temor y amar más a los que me rodean. Pasé de sentir que lo tenía todo a tener un vacío que no se va a llenar con nada, pero si se logra sobrevivir con ese dolor. Se logra queriéndose uno mismo, valorando nuestra vida y la de todas las personas que nos aman y aún están con nosotros.

Todos los días son diferentes, unos buenos, otros más o menos y otros malos, pero todos son enseñanzas.

He tratado de sobrellevar ese dolor haciendo cosas que me gustan y que me mantienen ocupada como las ” mejengas” con mis amigas, jugar me saca el estrés y hago ejercicio a la vez. Me encanta el campo, mis gallinitas, estar en mi trabajo, los animales en especial los perros. Hacer todo eso que me gusta porque hace que ese sentimiento tan doloroso sea algo más liviano, aunque nunca desaparece. También me refugio en Dios y él me recarga de esa energía que necesito para seguir, sin él no hubiese podido ser lo que soy hoy.

Afrontar la realidad es una de las cosas que me ha ayudado y ahora puedo hablar sobre mi hija sin tanto dolor, sin esa garganta cortada. También aprendí que los sentimientos no se deben ocultar porque perdí un hijo y no es cualquier cosa, si debo llorar siete veces al día lo hago, si debo reír porque recuerdo su rostro feliz también lo hago. Y así te imagino mi amor ¡Con esa sonrisa enorme, muy feliz, con ese brillo, cuidándonos todos los días!

Antes ocultaba mis sentimientos y era peor. Lo principal que hice por mi fue perdonarme porque esa culpa no me dejaba ver más allá de lo que mi vida necesitaba y me estaba hundiendo, hasta que logré perdonarme y perdonar todo ese dolor que había, sin culpar a nadie más.

La muerte de un hijo no tiene nombre… Se sabe que si mueren los padres eres huérfano, si se muere la pareja eres viudo, ¿Y si se muere un hijo?. Si muere un hijo no se sabe porque es tan grande ese sentimiento que aún no tiene nombre.

Pero con todo ese amor que me diste Nani, recordar esa sonrisa me da la fuerza de seguir adelante por ti y por Samy, porque sé que ambas necesitan una mamá fuerte.

¡Te extraño princesa!

