Sofía Solano Brenes, medalla de oro en Mundial de Porrismo: “siempre que me preguntan yo digo que soy de San Ramón”

A sus 17 años de edad Sofía Solano Brenes disfruta de uno de los grandes triunfos que un deportista puede alcanzar: ella es parte de la Selección de Costa Rica, categoría All Girl Elite, que ganó su primera medalla de oro en la historia del porrismo costarricense, tras acreditarse la primera posición del Mundial virtual 2021, organizada por la International Cheer Union (ICU, por sus siglas en inglés).

Sofi, como la llaman sus familiares y amigos, reside actualmente en San José, junto a sus padres Leroy Solano Carmona y Keiren Brenes Moya. Ella destaca que sus orígenes están en San Ramón, gracias a que su madre es originaria del cantón de los poetas.

“Somos muy unidos con nuestra familia que vive en San Ramon. Desde pequeña siempre hemos compartido mucho con ellos, he crecido visitando San Ramon muy regularmente, visitando la casa de mis abuelitos y tíos, y realmente me siento como si hubiera vivido ahí toda mi vida e incluso siempre que me preguntan yo digo que soy de San Ramón”, afirmó la atleta.

Sofía recuerda que su inicio en el porrismo comenzó a los 12 años de edad. Antes, había estado inmersa en la práctica de la gimnasia, disciplina en la comenzó a los 4 años.

“A los 12 años decidí dejar de practicar la gimnasia. Entonces mis papás me dijeron que podía dejar la gimnasia, pero que debía seguir practicando algún otro deporte y siempre me había llamado la atención el porrismo, así que escogí ese deporte”, explicó.

Sofía está terminando sus estudios de secundaria.

Según recuerda comenzar en el porrismo no fue difícil porque venía de practicar un deporte que también es de mucha exigencia física como lo es la gimnasia. “El tumbling o acrobacias es la parte que más me gusta de la gimnasia, por lo que con el porrismo pude continuar con el aprendizaje”, dijo.

A pesar de ser una disciplina de mucha exigencia y compromiso, Sofía nunca pensó en dejar el porrismo porque “este deporte es una parte esencial de mi día a día y más bien siento que lo necesito, ya que para mí es una forma de enfocar mi energía y liberar estrés y tensión de mi día a día”.

Compromiso en cada entrenamiento

Como cualquier joven de 17 años, Sofía divide su tiempo entre completar los estudios del colegio, entrenar y disfrutar un espacio para la distracción social y familiar.

“Dos o tres veces a la semana hago acondicionamiento físico de 5 a.m. a 6 a.m., practicando Crossfit, para fortalecerme. Luego asisto a clases de 7 a.m. a 3 p.m., ya que estoy cursando mi último año de colegio en el colegio Saint Francis. Cuando salgo del colegio, regreso a mi casa y aprovecho para estudiar y avanzar con los trabajos pendientes del colegio, ya que debo llevar todo muy al día porque mis horarios son muy ajustados”, comentó.

Sin embargo, la jornada no ha terminado y a las 5 p.m. se prepara para ir a entrenar. “Estos últimos meses he tenido que entrenar casi todos los días, ya que los lunes tengo clase de tumbling (acrobacias), los martes, jueves y sábados tengo entrenamiento de porrismo con el equipo ICE, un equipo de 506 Academy, con quienes entreno además de con la selección nacional, y los miércoles y domingos entreno con la Selección”, indicó.

Después de entrenar regresa a su casa y si tiene trabajos pendientes se dedica a terminarlos y el resto del tiempo lo dedico a descansar y disfrutar con mi familia y amigos.

¿Cuál ha sido el papel de sus padres y su familia en el desarrollo como porrista?

Ellos han sido un gran apoyo, ya que esto implica que se involucre y sacrifique también la familia, siempre están ahí para mí, ya sea para llevar meriendas, a veces no solo a mí, sino incluso para compartir con todo el equipo, llevándonos o recogiéndonos de los entrenamientos, algunas veces también incluso transportan a mis compañeras, y también por supuesto ayudándome con sus aportes en la parte económica, motivándome para seguir adelante, definitivamente son mis principales fans”.

“A Sofia desde pequeñita siempre la hemos tratado de motivar para que practique algún deporte, tanto por salud como por encausarle las energías, ya que siempre ha sido muy activa, y además siempre la hemos apoyado en todo y desde que nos dijo que quería practicar el porrismo igualmente le brindamos el 100% de nuestro soporte”, recordó Keiren Brenes Moya, madre de Sofía.

Keiren Brenes Moya y Leroy Solano Carmona están felices de los logros alcanzados por su hija, Sofía.

Parte de su preocupación como padres se ve reflejada en el sentimiento que genera ver las maniobras en las que ella forma parte de las rutinas.

“Es un deporte en el que están expuestos a golpes y lesiones y aún más cuando están en el proceso de aprender una nueva habilidad, ya que ahí son más frecuentes los golpes y caídas antes de poder dominarla, pero siempre se la encomendamos a Dios para que nos la proteja y confiamos en sus entrenadores y sus procesos”, comentó su padre Leroy Solano Carmona.

Nueve meses de trabajo para el Mundial de Porrismo

“Yo siempre he admirado mucho a la Selección Nacional, ya que muchos de mis entrenadores y compañeros han sido parte de esta. Además, formar parte de una Selección Nacional y poder representar al país es el mayor honor que se le puede dar a un atleta”, expresó Sofía.

Agregó que Pablo Piedra, su entrenador en el equipo ICE, es también el entrenador del equipo All Girl Elite de la Selección Nacional, por lo que él la invitó a participar en el proceso de selección a inicios de este año. “Entonces hice las pruebas y luego me comunicaron que logré entrar en el equipo, me sentí muy feliz y agradecida”, dijo.

¿Cómo fue la preparación para participar de esta competencia?

“El proceso tomó 9 meses y se trabajó muy duro. Al principio solo entrenábamos los domingos, ya que, por cuestiones de los diferentes horarios de todos los participantes, no podíamos coordinar para entrenar otro día. Sin embargo, muchas tuvimos que hacer ajustes y ordenar horarios para luego poder entrenar dos días a la semana. Hubo que salir adelante a pesar de los contratiempos tales como lesiones y hacer sacrificios y superarnos”, señaló.

¿Cuénteme cómo fueron esos días de competencia? ¿Qué sentimientos tenía?

“Nosotras para ese punto nos sentíamos bastante preparadas, debido al duro entrenamiento que habíamos realizado, ya en ese punto sabíamos lo que debíamos hacer y simplemente dimos lo mejor de nosotras. Las rutinas fueron grabadas de previo en la plataforma de los organizadores, ante jueces internacionales y el video se envió para competir con el resto de las selecciones. El día de la competencia nos reunimos todos los equipos y nuestras familias para verla en el Auditorio de la Universidad Nacional, se vivió con mucho apoyo y emoción”.

¿Qué se hablaba a lo interno del grupo? ¿Tenían confianza en ser medalla, tanta como para sentir que lograrían el oro?

“Nuestros entrenadores nos decían que nuestra rutina tenía un buen nivel, nosotras habíamos practicado mucho e hicimos nuestro mejor esfuerzo para tratar que nuestra rutina no tuviera errores. Sin embargo, sabíamos que la competencia era muy fuerte y los demás equipos también estaban bien preparados, nuestro objetivo siempre fue tratar de lograr una buena posición y ojalá lograr un podio”.

¿Cómo vivió el momento del anuncio de que es parte de un equipo medallista mundial?

“Lo vivimos unidos como Selección, y con los compañeros de las otras dos selecciones, estábamos reunidos también con nuestras familias en el Auditorio de la Universidad Nacional, por lo cual fue una experiencia única y muy emotiva, lloramos y nos abrazamos y celebramos”.

Si tuviera que explicar la razón del éxito alcanzado ¿A qué lo atribuye?

“Al Trabajo duro por parte de todos los involucrados: atletas, entrenadores, padres de familia y de la Federación”.

¿Qué sentimiento reina en ustedes (papás de Sofía) al ver un éxito tan grande en la vida de Sofía, ganando medalla de oro?

Keiren: “Estamos muy orgullosos de Sofia y de sus compañeras de equipo, de su gran esfuerzo y disciplina, lo más importante es que sabemos que Sofia se está realizando personalmente al practicar el deporte que le apasiona y siempre la apoyaremos”.

Leroy: “Hay momentos buenos y otros no tan buenos y momentos excelentes, en todo momento hay que dar apoyo y estos momentos tan buenos hay que celebrarlos en grande, este momento es en el que se siente que todo valió la pena y que todo sacrificio tiene su recompensa”.

Nuevas metas deportivas y personales

Las mieles del triunfo por la medalla alcanzada se quedan en el corazón y viven como grandes recuerdos. Sin embargo, Sofía sabe que su vida como deportista y mujer de retos profesionales y personales continúa, por eso ella habla con mucha seguridad de lo que prepara para su futuro.

“En cuanto al equipo ICE nos estamos preparando para el Campeonato Cheer Up que se realizará en Costa Rica a finales de octubre y el Campeonato Nacional que se efectuará en diciembre y además para competir en abril 2022 en Estados Unidos. Con la Selección Nacional se iniciará pronto un nuevo proceso para participar en el próximo mundial que se llevará a cabo en Florida, Estados Unidos en 2022”, declaró.

A nivel personal también ella tiene sus sueños profesionales. “Siento que este logro me puede abrir muchas puertas, tanto a nivel nacional como internacionalmente para poder continuar con mi desarrollo profesional, en este momento como le comenté estoy terminando mi último año de colegio y estoy buscando oportunidades para estudiar ojalá en el exterior, que es mi sueño”, relató.

Si tuviera que dar unas palabras de apoyo a alguien que sueña con practicar un deporte ¿Qué le diría?

“Que organice su tiempo y sea dedicado y que siempre de lo mejor de sí mismo para poder lograr sus metas, no siempre el más talentoso es el que logra los objetivos. Se requiere además mucha disciplina y constancia para llegar a alcanzar las metas, estar dispuesto a escuchar y aprender de sus entrenadores y compañeros”, aseguró.







Sus padres no esconden la alegría de verla disfrutar los logros deportivos. Ellos también saben que la personalidad de su hija la hará alcanzar muchas otras metas personales y deportivas.

“Sofia es muy perseverante, y apasionada por el porrismo, muchas veces la hemos visto agotada pero aun así nos demuestra su compromiso y responsabilidad asistiendo a cada entrenamiento, en los días malos, aunque esté frustrada o cansada porque las cosas no le hayan salido bien, aun así, ella sigue persistiendo y eso es lo que la ha llevado adelante a pesar de que no siempre las cosas le salen bien”, concluyeron.

Sofía ha participado en varios torneos internos y campeonatos nacionales e internacionales

Año 2020 compitió con el equipo ICE en UCA, en Orlando, Florida. Primer lugar de la categoría

Primer lugar Campeonato Internacional Cheer Up 2017, equipo ICE

Campeonas Nacionales 2017 FECAD

Cuarto lugar UCA All Stars, USA 2018

Primer lugar Torneo ASODEPAH 2018 Level 3

Primer lugar The Evolution Championship 2018 Level 3 ICE

Primer lugar Cheer Up Championship 2018

Primer lugar The Masters Championship 2018 Level 3

Primer lugar Costa Rica Finals 2019 Level 3

Grand Champion Absoluto CR Finals 2019, ICE PVA

Primer lugar Battle of camp’s 2019

