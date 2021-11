Alcaldes detenidos pasarán la noche en la celda

Puntos clave para entender el Caso Diamante

Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com

GOICOECHEA. Tras la detención de 6 alcaldes investigados por el Caso Diamante la mañana de este lunes, se confirmó, que al menos esta noche, los funcionarios permanecerán detenidos en celdas del Segundo Circuito Judicial en Goicoechea.

Se trata de los alcaldes: Humberto Soto de Alajuela, Johnny Araya de San José, Mario Redondo de Cartago, Alberto Cole de Osa, Alfredo Córdoba de San Carlos, y Arnoldo Barahona de Escazú. Los demás gobiernos locales investigados son Golfito y Siquirres.

En total se realizaron 83 allanamientos logrando la detención de 11 personas entre ellos los alcaldes, relacionados al aparente pago de dádivas y sobornos a funcionarios públicos. Participaron en el operativo 600 oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 32 fiscales.

Al medio día de este lunes, luego de adelantadas las diferentes diligencias en todo el país, se estimó que al menos por esta noche, los mandatarios municipales permanecerán en las celdas de Goicoechea pues debían cumplir con la indagatoria y posteriormente se determinarán las medidas cautelares.

El OIJ y la Fiscalía Anticorrupción investigan una posible red de corrupción orquestada por la empresa MECO con sobornos para ganar contratos de obra pública. Además, se aclaró que este caso es independiente del Caso Cochinilla.

ALAJUELA. En un comunicado emitido por la la Municipalidad de Alajuela, se indicó que mientras se resuelve la situación jurídica, las funciones de la alcaldía serán asumidas por la vicealcaldesa Sofía González Barquero.

SAN JOSÉ. Debido a su trascendencia nacional, el alcalde josefino Johnny Araya fue uno de los principales protagonistas de las pesquisas judiciales. Desde las primeras horas del lunes y en buena parte de la mañana se replicaron en televisión nacional las imágenes de su detención.

“Don Johnny accedió a las computadoras, dio las claves de acceso a todos sus dispositivos, entregó lo que se le pidió; se ha decomisado únicamente evidencia informática, llaves maya y unos teléfonos celulares; no hay ningún documento acá”, manifestó Alfonso Ruiz, abogado de Johnny Araya.

Las medidas contundentes para acabar con la corrupción deben ser tema central de este debate electoral. Los casos Cochinilla, Azteca y Diamante no pueden quedar como simples anécdotas. Urge sanear la función pública. — Paola Vega (@paolavegar) November 15, 2021

Por su parte, Federico Campos, también abogado de Araya, indicó: “El trámite es el de todos los procesos, todos los casos; el detalle específico del proceso no nos podemos referir a eso todavía hasta que no revisemos el expediente para preparar la defensa (…) Don Johnny se mostró colaborador y no tiene nada que esconder”.

CARTAGO. Otro de los alcaldes investigados y visiblemente incómodo por su detención, fue el brumoso Mario Redondo, quien ante la presencia de periodistas frente a su casa manifestó: “Soy inocente, vamos a demostrar que no he arreglado absolutamente nada”.

Para Johnny Araya mis propuestas para mejorar la auditoria de las obras de MECO en la MSJ, son buscar el pelo e la sopa.

Por eso se enoja 👇🏼 pic.twitter.com/7x9R6ZxDgx — Diego Miranda Méndez (@DiegoMirandaSJO) June 23, 2021

Otros detalles. Se detuvieron dos personeros de MECO. Se allanó la oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en San Carlos, donde se alberga el proyecto Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-cantonal.

