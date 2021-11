App para lectura de QR de vacunación COVID-19 ya está disponible en Huawei

App es de descarga libre, no requiere internet, no hace registro, ni guarda datos de ningún tipo.

En los próximos días de noviembre la app estará disponible en Google Play Store y App Store.

Salud. La aplicación “Acceso Salud” que permite leer el código QR de verificación de esquema de vacunación contra COVID-19 ya está disponible en la tienda App Gallery de Huawei.

La aplicación es de descarga libre, es decir, no tiene ningún costo para el comercio o las personas. De igual forma la app no requiere internet, no hace registro, ni guarda datos de ningún tipo.

Se estima que en los próximos días de noviembre la app ya se encuentre disponible en Google Play Store (Google) y App Store (Apple).

El formato del QR es un estándar internacional de verificación entre los países. Los datos del código QR son: nombre, fecha de nacimiento, estado de vacunación y datos de seguridad como: ID único, país de emisión y el Sello Electrónico del Ministerio de Salud (Firma Digital Certificada institucional).

Certificados de vacunación continúan mediante autogestión. En el sistema de autogestión disponible a través de link https://usuarios.ministeriodesalud.go.cr/ actualmente existen 2.400.000 certificados de vacunación emitidos de personas que completaron su esquema previo al 8 de noviembre.

Aquellas personas que están teniendo problemas para la descarga del certificado de vacunación pueden indicar el incidente a través del formulario: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/certificado-de-vacunacion-covid-19

Tomando en cuenta los inconvenientes notificados a la fecha, Salud le recuerda a la población la importancia de verificar que la información de su esquema de vacunación contra COVID-19 se encuentre correcta en la aplicación de EDUS, ya que, en caso de mostrar incongruencias en dicha aplicación, se debe acudir a los establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que ejecuta el proceso de vacunación y quienes pueden realizar la corrección respectiva.

El Ministerio de Salud trabaja en agilizar la emisión de los certificados solicitados por cerca de 28.000 personas vacunadas en el exterior, proceso que conlleva mayor trámite dada la revisión manual de la documentación aportadas para acreditar dicha inmunización, incluyendo la declaración jurada.

