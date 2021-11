ASADA San Rafael, inicia proyecto con apoyo del Banco Popular

SAN RAMÓN | En su compromiso con la protección del medio ambiente, los mantos acuíferos y el desarrollo integral de las comunidades del país, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal realizó este viernes la firma de un financiamiento para fortalecer a la Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados Rurales de San Rafael, de San Ramón de Alajuela.

El acto de formalización del crédito contó con la participación de autoridades de la ASADA, del AYA, así como de la Junta de Crédito Local y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

Esta parte del proyecto es de alrededor de 115 millones de colones y forma parte de una obra integral de mejoramiento de todo el sistema, se sustituirán cerca de 800 metros de tubería.

“Muchas veces hemos tenido que negar el agua, hemos tenido que decirle a la gente decirle a la gente que no puede construir, no puede cumplir con ese sueño, pero en los próximos meses estaremos normalizando esa situación, (…) con este proyecto no vamos a solucionar toda la problemática de la Asada San Rafael, sin embargo vamos a continuar con el gran proyecto y vamos a hacer una inversión en los próximos meses de cerca de 115 millones de colones” señaló guido Vázquez Badilla, presidente de la Asada San Rafael. Entre las acciones a desarrollar están: la mejora en el Sistema de Bombeo, la construcción de 4 tanques de almacenamiento de polietileno de 22 metros, la adquisición de 64 losas de concreto de 8 x 8 y la instalación de tuberías de distribución.