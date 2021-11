Final femenina, con un llamado a detener el acoso y hostigamiento sexual

¡Bicampeonas e invictas! Las Leonas levantaron el título en casa

La ramonense María Paula Salas anotó triplete en la gran final

ALAJUELA. Pese a la ausencia de público en las gradas, la efervescencia por la final del Torneo Clausura de la Liga Promerica Femenina fue impresionante. Tanto la afición local, como visitante, se encargó de animar a las jugadoras que protagonizaron un juego para la historia.

Decenas de personas se congregaron en las afueras de la concentración saprissista, donde despidieron a las jugadoras que partían hacia el Estadio Alejandro Morera Soto, con la ilusión de remontar un marcador adverso (2 – 1) en el partido de ida. Mientras tanto en Alajuela, una multitud rojinegra recibió con cánticos y banderas a las jugadoras de la Liga Deportiva Alajuelense. La calle contigua al escenario, debió cerrarse, pues la presencia de público fue similar a los tiempos de grandes cotejos del equipo masculino.

Los actos protocolarios al pitazo inicial, incluyeron una manta sostenida por varias jugadoras, con un mensaje directo y claro: ¨Detengamos el acoso y hostigamiento sexual” (Imagen adjunta). En la gradería norte, otra manta con una frase que se ha convertido en lema de la afición: ¨Nunca más volverán a jugar solas”.

Ya con el partido en disputa, las moradas generaron algunas jugadas de peligro, sin implicaciones en el marco rival. Fue hasta el minuto 38 cuando, las locales se fueron arriba con anotación de la ramonense María Paula Salas, tras pase de la panameña Natalia Mills. Dupla que repetiría gol al 51.

El descuento de las visitantes llegó desde los 12 pasos al minutos 62, tras una falta a Carolina Venegas, que se encargó de cobrar Katherine Alvarado. Misma que, saldría expulsada 3 minutos después por acumulación de tarjetas amarillas. El gol que sentenció la final en favor de Las Leonas (3 – 1 en la vuelta y 5 – 2 en el global), llegó al minuto 69, nuevamente anotado por Salas.

En declaraciones a La Teja, la goleadora manifestó: “He estado en otros equipos y nunca he sentido nada así. No sé cómo explicar, no les importa el resultado, ni el género, aman la Liga. Esos colores rojinegros los llevan bien puestos, es impresionante verlos.”

El conjunto dirigido por Wilmer “El Pato” López alcanzó el segundo título consecutivo, con un invicto que inició el torneo anterior y que tiene al equipo alajuelense con 21 partidos sin conocer la derrota. Los premios otorgados por UNIFFUT, reconocieron a la goleadora Carolina Venegas con 23 anotaciones, Mejor Portera a Dinnia Díaz de Saprissa FF, Equipo Fair Play a ADFF Coronado, y el torneo dedicado a la Federación Costarricense de Fútbol por su centenario

*Fotografía: UNNIFUT.

