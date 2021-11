Muy pronto occidente tendrá su primer Comunal Center

El martes 24 de agosto.

San Ramón recibió una noticia que dio un giro positivo al desarrollo del cantón, ese día la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo fue notificada por el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Comunidad sobre la aprobación del financiamiento solicitado para la remodelación total del edificio de sus oficinas.

Se trata del primer Comunal Center de Occidente, un lugar que dará la oportunidad a la población de tener a su disposición una sala de reuniones y capacitación, zonas de coworking, red de apoyo a emprendimientos, además permitirá realizar Ferias Comunales y Artesanales. Adecuándose a las necesidades de cada evento ya que contará con todos los con elementos tecnológicos.



El monto de la obra ronda los ¢135,017,117.33de colones de fondos públicos más el aporte de aproximadamente 15 millones de colones por parte de la Unión Cantonal.



“Es muy importante este espacio porque contará con salas que se pueden alquilar un día para reuniones. Sabemos que hay muchas empresas que necesitan una reunión única con diferentes personas del cantón, entonces aquí tendrán un espacio para hacer esa reunión con su proyector, sus computadoras y puedan tender un buen alcance de internet en el edificio. Este es un proyecto que dará mucho auge a la población y todos son bienvenidos, aquí vamos a tener buen equipo de trabajo y espacio para el desarrollo de la comunidad de San Ramón”, detalló la presidenta de la UCADSR, Flory Arias.



Según Arias, quien asumió la presidencia el 23 de febrero durante el desarrollo y los trámites del proyecto, el mismo lleva muchos años de planeación y al fin será una realidad.



Fue en el año 2016, durante la Presidencia de Jesús María Salas que se presentó el anteproyecto de solicitud de apoyo a la remodelación de la segunda planta de la nueva casa de la Unión Cantonal. Para el 2017 se retomó el proyecto y atienden los subsanes, sin embargo no logra avanzar hasta el 10 de noviembre del año siguiente con la visita a una actividad de uniones cantonales del director de Dinadeco Franklin Corella, quien le propuso a la Unión Cantonal apostar por algo más grande y novedoso para el comunalismo del siglo 21: los Comunal Hubs y los Comunal Centers. Ese día Al conocer el local de la Unión Cantonal, junto a Junta Directiva logran establecer que el COMUNAL CENTER es un proyecto realizable en las instalaciones de la Unión Cantonal.



Para el 2019 la Asamblea de la Unión Cantonal conoce la novedosa propuesta de Comunal Center, por lo que toma el acuerdo de hacer la solicitud y las gestiones necesarias para realizar este proyecto. Fue así como iniciaron las reuniones con DINADECO, Financiamiento Comunitario y la Dirección Regional para que conocieran el trámite necesario para realizar el añorado Comunal Center.



Para continuar con este proyecto, la UCAD debía retirar el proyecto anterior de remodelación presentado en el año 2016 para poder recibir el nuevo anteproyecto Remodelación-Construcción e implementación del Comunal Center. Por ello nombró una comisión para que diera seguimiento a la presentación del anteproyecto, conformada por doña Flory Arias, Carlomagno Guevara, Olman Vargas y como suplente: Héctor Vides. La preside don Carlomagno Guevara. Esta comisión trabaja de la mano con la Secretaria Ejecutiva.

Posteriormente la comisión presentó el nuevo anteproyecto por un monto de 358 millones de colones en los plazos definidos por DINADECO. Para el 10 de febrero del 2021, se recibió la notificación de aprobación del anteproyecto, con un monto Pre Aprobado de 135 Millones de colones.

Con la incorporación de nuevo personal y algunos cambios en la comisión, más trámites y una nueva etapa, el proyecto avanzó a un proceso que involucró planos, permisos y más profesionales. El 7 de noviembre se selecciona a la constructora IACSA para realizar la obra.

“Este es un proyecto que nace de la necesidad de ayudar a la gente de San Ramón. Los detalles fueron establecidos por la Unión Cantonal. Se está haciendo una remodelación en una instalación que ya existía, por lo que estamos respetando básicamente lo existente, no hubo ampliaciones porque el terreno no lo permite, es un terreno con un edificio construido” Detalló el arquitecto Alex Lamicq, Jefe del departamento de infraestructura de IACSA.

El terreno está ubicado en Calle 6 y Avenida 8, tendrá un diseño contemporáneo tomando en cuenta las bondades y defectos del edificio existente, será una instalación de dos plantas. El diseño cuenta con espacios adaptados a las necesidades de personas con discapacidad como lo establece la ley 7600. De acuerdo con la arquitecta Juliette Soto, espacios como los baños y las rampas se adaptaron para que todas las personas se sientan cómodas dentro del edificio.



¿Cómo beneficiará el Comunal Center al cantón?

Carlomagno Guevara, vocal de la Junta Directiva, detalló que el Comunal Center busca promover el desarrollo económico, social y cultural a nivel cantonal, este proyecto impactará positivamente en todo San Ramón y sectores aledaños. El espacio contará con actividades culturales enfocadas a todas las asociaciones.

Las Pymes se verán beneficiadas por la posibilidad de desarrollar un convenio con el Banco Popular para fomentar el crédito a las pequeñas empresas que quieran desarrollarse a una tasa de interés preferencial que impacte directamente a las pymes asociadas con el comunalismo local.

El espacio permitirá desarrollar las actividades patronales de cada distrito para que la población que no se pueda desplazar tenga la oportunidad de conocer las actividades autóctonas de nuestra zona.

Se llevarán a cabo capacitaciones al comunalismo. “Yo siempre he dicho que el comunalismo es como un voluntariado, es como una persona que voluntariamente va a ayudar a la Cruz Roja y a los Bomberos. El comunalismo es eso realmente, es fomentar el desarrollo de una comunidad a cambio de nada, las personas que trabajamos en eso hacemos bingos y andamos metidos en todo esto con el fin de fomentar el desarrollo de las comunidades para que seamos mejor cada día y para que los jóvenes tengan oportunidades, tenga trabajo y tengan donde desenvolverse de una manera que sirvan a la sociedad para bien”, agregó Guevara.

Además se realizarán capacitaciones con DINADECO. Las AD deben presentar un sin fin de documentos de forma ordenada y muchas no saben cómo hacerlo, esta iniciativa permitirá capacitar junto a DINADECO a todas las asociaciones que lo requieran y lo soliciten.

“También pensamos hacer un convenio con el ICODER con el fin de capacitación para ver la posibilidad de un espacio para los comités de deportes para que reciban las capacitaciones de cada disciplina con el fin de poder fomentar el deporte”.

El Comunal Center albergará las oficinas de DINADECO y Feducasa, con el fin de centralizar estas oficinas tan importantes para las asociaciones de desarrollo. Y se valora la opción de contar con una pequeña oficina de servicios públicos.

COMUNAL CENTER Y LA POBLACIÓN JOVEN

La juventud en el comunalismo es muy escasa, los jóvenes quieren cambios radicales que afecten positivamente a la sociedad por eso el involucramiento es muy importante. La Unión Cantonal ha tratado de involucrar jóvenes pero requiere del apoyo de las asociaciones para tener más participación de esta población.

“La idea es fomentar la cultura en cada asociación y que los jóvenes tengan un comité de actividades culturales para que lleguen a la casa comunal a desarrollarlas y fomenten su distrito y sus costumbres para que se desarrolle esta culturalización a nivel local y ramonense. Muchas veces no conocemos comidas, bailes, culturas de un distrito y esta va a ser una gran oportunidad para conocerlo” mencionó Carlomagno.

La obra contará con un salón amplio donde perfectamente se pueden hacer obras de teatro, bailes, presentaciones en general que dará a los jóvenes un espacio físico para fomentar su cultura distrital.

La meta y sueño de esta Unión Cantonal es crear un espacio y un sistema que dé oportunidades a la Juventud ramonense de integrarse al Comunalismo del Siglo 21.

El proyecto estará listo a mediados del próximo año gracias a la importante labor que realizan los miembros de la Comisión Proyecto Comunal Center y a la Junta Directiva que están detrás de cada trámite y papeleo para que los ramonenses podamos, en unos meses, disfrutar de tan esperado espacio que dará un giro al desarrollo del cantón. Es importante mencionar y resaltar la labor que han realizado, pero sobre todo su resiliencia en tiempos de pandemia para hacer de un sueño una realidad.

Por su parte la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de San Ramón, agradece a todas las personas involucradas en la realización de este Proyecto. Sobre todo porque ha sido un esfuerzo muy grande a lo largo de cuatro años de trabajo. Agradece al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Comunidad, a DINADECO, y especialmente a todas las Asociaciones de Desarrollo de San Ramón por tomar las decisiones acertadas para dar este gran paso.

