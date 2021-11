Platanillo: el Rey de los Payasos tico se forjó con esfuerzo y dedicación

Costa Rica es un país de grandes logros deportivos, culturales, científicos y sociales. Lo que muchas personas desconocen es que también tiene un título internacional, gracias al esfuerzo y trabajo de César Salazar, conocido en el mundo artístico de los payasos como “Platanillo”. Salazar es vecino del cantón de Sarchí.

Hace pocas semanas, se coronó como el Rey de los Payasos, en el Encuentro Internacional de Payasos, realizado en Guatemala. Literalmente por hacer “payasadas” sumó otro éxito a su larga lista de reconocimientos obtenidos.

“Gracias a Dios he recibido varios premios nacionales e internacionales, en congresos nacionales tales como: Congreso nacional e internacional Feria de la risa (congreso mexicano con sede en Costa Rica), Congreso Nacional e internacional Kokito Fest, Congresos Internacionales: Festival de la alegría 2019 Salvador, y en la Sétima Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales Guatemala 2021 Coronado Rey de los payasos al ser acreedor de más premios y puntaje”, destacó.

El artista recuerda con orgullo cómo fueron sus primeros pasos para ser payaso. Inicios que al igual que ocurre en otros trabajos no fue sencillo.

“Al principio fue un poco difícil porque no sabía dónde conseguir el maquillaje, los zapatos, trajes y demás, luego pregunté y pude conseguirlos. Mi primer traje lo diseñé yo mismo y lo mandé a confeccionar, luego un amigo me contrató para la fiesta de su sobrina y ahí empezó este hermoso viaje”, mencionó.

En Guatemala, Platanillo fue coronado como el Rey de los Payasos.

Según dijo, siempre le gustó la comedia, contar chistes, hacer el vacilón con sus amigos y con su familia. Es algo que ya traía, además la parte de maquillarse y crear un personaje le llamaba muchísimo la atención.

“Para mi primera presentación estaba muy nervioso, no llevaba muchas cosas ni sonido. Recuerdo que pusieron un equipo de sonido y ahí era usar la música que saliera jajaja, todo iba muy bien hasta que se fue la luz; no sabía ni qué hacer. Me acongojé todo y ahí dije palmas para qué las quiero y al final fue bonito porque todos participaron y se divirtieron haciendo palmas”, describió.

Consultado sobre qué expectativas tenía al hacer su primera presentación dijo que “la verdad un poco nervioso, lo que pensé fue en cómo me iría; si le iba a gustar a la gente y si me iban empezar a contratar, pero dejé todo en manos de Dios y aquí estoy 12 años después”, aseguró.

Empresario fuera del escenario

César es un hombre que tuvo mucha ilusión por trabajar como payaso. De hecho, afirma que su familia le brindó su apoyo desde un inicio.

“Ellos desde un principio me apoyaron en todo y les gustó mucho la idea, ya que ellos en muchas ocasiones me lo propusieron y eso me impulsó a realizarlo y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida”, dijo.

Junto a su esposa, Salazar trabaja en rotulación comercial y hacen calcomanías para todo tipo de vehículos y lugares comerciales.

“Además ofrecemos los servicios de piñatería y decoración con globos, también trabajo lo que es la creación de maquillajes y prostéticos (aplicación de prótesis en el rostro y partes del cuerpo) para eventos especiales durante todo el año e impartimos cursos de globoflexia y maquillaje, además creamos trajes de personajes para alquilar en fiestas”.

¿Quién es César Salazar fuera del personaje Platanillo?

“Soy una persona tranquila, no me gustan los problemas. Amo estar con mi familia, me gusta ayudar a las demás personas, estar creando cosas nuevas, vivir feliz el día a día, tener a Dios presente en todo lo que haga. Amo trabajar con mi esposa en nuestro negocio, disfrutar las cosas simples que al final es lo único que uno se lleva, los momentos vividos y jamás perder la humildad, ni el amor de Dios”.

Si bien su personaje es una creación ficticia, Salazar considera que hay muchas características de su personalidad en el payaso que representa.

“Platanillo es 80% César y 20% Platanillo. Siempre he sido muy alegre y me encanta hacer reír a los demás; también soy un poco tímido, pero es ahí donde entra Platanillo, él me quita lo tímido y me da espacio a interactuar al cien con las personas”, aseguró.

¿En qué inspiró la creación de su nombre artístico?

Mi abuelo paterno en vida era muy conocido en el pueblo donde él vivía y le decían “Memo Plátano”. Cuando estaba pequeño mi papá trabajaba en una Cooperativa y mi mamá me permitía ir a topar a mi papá, ya que vivíamos cerca. Los compañeros de trabajo siempre me decían llegó “Platanillo”, porque a mi papá también le decían “Plátano” por mi abuelo. Así que ahí nació el nombre de “Platanillo” en memoria de mi abuelo y mi papá”.

Él no esconde que le ha tocado trabajar estando triste o muy preocupado. ¿Como hace un payaso para sonreír cuando hay adversidad?

“Hay días que amanecemos tristes y sin ganas de nada o enfermos. Me ha tocado ir a trabajar sabiendo que pocos días antes perdí un ser querido y aun así ir a dar todo de mí y mostrar mi mejor sonrisa. Nosotros lo payasos, aunque estemos mal en nuestro interior, en algunas ocasiones, siempre debemos trasmitir alegría y sacar sonrisas a las personas que nos rodean; es ahí en esas sonrisas que sacamos fuerzas para salir adelante”, describió.

Todo inicio es complicado

César está consciente de que echar a andar un proyecto no es tarea fácil y sacar adelante a “Platanillo”, tampoco lo ha sido.

“Tal vez iniciar, ya que invertir en todos los implementos es un poco caro y hay que invertir mucho, para poder dar un show de calidad”, contestó al preguntarle por lo más difícil de haber comenzado su carrera artística.

Conforme han pasado los años, Salazar considera que ha tenido una evolución en su aspecto, imagen, forma de trabajo y recursos de apoyo.

Platanillo comparte junto a su familia el arte de ser payaso.

“Claro, hay mucha evolución, gracias a Dios me ha permitido tener mucho trabajo y poder invertir en mi maquillaje, vestuario, sonido profesional, utilería y agregar más entretenimiento en mi show tales como: magia, rutinas, escenografía, luces, un show de burbujas gigantes y más”, destacó.

Con tranquilidad recuerda sobre haber vivido alguna situación incómoda en alguna presentación.

“Gracias a Dios no me ha tocado alguna disconformidad, niños asustados claro que sí, hasta algunos adultos se asustan jajaja. Una vez, más que una incomodidad fue un susto en una fiesta que una niña pequeña se atragantó con un confite y fue una situación muy riesgosa, pero gracias a Dios la niña se recuperó y logramos terminar la fiesta con éxito”, sostuvo.

Sobre la creación de sus rutinas de trabajo, comentó que muchas cosas salen de su mente, otras son experiencias alrededor de su vida o que les sucedieron a otras personas, asistiendo a talleres o conferencias de payasos tanto dentro y fuera del país.

La pregunta es obligatoria ¿Se puede vivir del arte de ser payaso? “Claro que sí, pero para poder vivir de este arte hay que invertir en nuestro show y en uno mismo, dar un buen espectáculo y ser humilde en todo momento. No es solo llegar a hacer algo por salir del paso, si no que las personas se sientan bien y tengan un lindo recuerdo de su actividad. Respetar nuestra profesión es muy importante para salir adelante y tomarla muy enserio”.

Según dice, el ofrecer un espectáculo variado y bien estructurado es la base para mantenerse vigente como payaso.

“Yo trato de que las personas que nos contratan para sus eventos nos vean como un amigo y no simplemente como una persona que contrataron para animar su evento, respetando siempre a los invitados, haciéndolos sentir cómodos y sacándoles una sonrisa que al final ese es nuestro objetivo llevar alegría, ya que amo ser payaso y amo lo que hago”, afirmó.

Los logros de Platanillo

Primer lugar en Maquillaje y vestuario. (Congreso nacional e internacional Feria de la risa)

Primer lugar Rey de los Payasos. (Congreso nacional e internacional Feria de la risa)

Segundo Lugar pinta caritas. (Congreso nacional e internacional Feria de la risa)

Segundo Lugar magia cómica. (Congreso nacional e internacional Feria de la risa)

Tercer Lugar Rutina. (Congreso nacional e internacional Feria de la risa)

Tercer Lugar carácter. (Congreso nacional e internacional Feria de la risa)

Primer Lugar Carácter (Congreso Nacional e internacional Kokito Fest)

Segundo Lugar Carácter (Congreso Nacional e internacional Kokito Fest)

3 años como Maestro ( Congreso Nacional e internacional Kokito Fest)

Primer Lugar Cántala como puedas (Festival de la alegría 2019 Salvador)

Primer Lugar Uniglobo (Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales)

Primer maquillaje y vestuario (Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales)

Primer Play Black (Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales)

Primer Lugar Competencia Individual (Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales)

Segundo Lugar Magia Cómica (Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales)

Segundo Lugar Parodia (Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales)

Coronado Rey de los payasos Guatemala al ser acreedor de mas premios y puntaje. (Convivencia de Payasos Unidos Guatemaltecos e internacionales)

