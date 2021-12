Búsquedas en Google, un reflejo de nuestra sociedad

Andrés Castro

SAN JOSÉ. El 2022 está a la vuelta de la esquina. Nos quedan los últimos días del año para reflexionar, planificar y ver por el retrovisor lo que pasó en el 2021. Más allá de los asuntos personales, un muy buen referente de la sociedad y lo que pasó, es nuestra huella virtual.

Con ello me refiero a todo lo que hacemos a diario desde teléfonos celulares, computadoras y cuanto dispositivo que disponga de una conexión a internet. Uno de los buscadores más importantes del mundo lo tiene Google. Empresa que basa su modelo de negocio en la recopilación de datos.

Parte de esa información está al alcance de un clic, es por eso que a continuación presentaremos el historial de búsquedas costarricenses durante el 2021. Los deportes, la pandemia, los estrenos cinematográficos y hasta la suerte, fueron algunos de los temas macro.

Tendencias: Eurocopa, Copa de Oro, Copa América, Marchamo 2022, restricción vehicular, SIRIMEP, usuarios Ministerio de Salud. Microsoft Teams, Disney Plus, Costa Rica vs Honduras.

¿Qué? Qué salió en la Nica, qué se celebra el 4 de julio, qué pasa con Whatsapp, qué está pasando en Colombia 2021, qué significa nashe, qué hora es en España, qué dinosaurio tiene 500 dientes, qué es pansexual, qué está pasando en Afganistán.

Películas: Eternals, Black Widow, Cruella, Spiderman: No Way Home, Ruega Por Nosotros, Mortal Kombat, Luca, Dune, El Conjuro 3, Shang-Chi. Deportes: Eurocopa, Copa de Oro, Copa América, Costa Rica vs Honduras, Costa Rica vs México, Costa Rica vs Canadá, Costa Rica vs Jamaica, Juegos Olímpicos de Tokio, Brisa Hennessy, Argentina vs Brasil.

“Google nos conoce más incluso que nosotros mismos. Como empresario, considero que a eso se debe su éxito. Viendolo como individuo, creo que Google nos muestra lo que nosotros más le preguntamos. Si sumamos esas perspectivas, conformamos una sociedad, por lo tanto mi respuesta es que las búsquedas sí son el reflejo de nuestra sociedad”, indicó Adrián Díaz, CEO del portal costarricense de especialistas en reclutamiento Mensis (mensis.cr).

