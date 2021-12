OJO con el pago de marchamo

Desconfíe de personas que le llaman para avisarle que pagaron su marchamo por error y que le piden devolver el dinero en efectivo o depositarlo en otra cuenta.

Desconfíe de anuncios en redes sociales que ofrecen descuentos con el pago de su marchamo.

Cuando las víctimas de dineros robados ponen la denuncia, las víctimas de los marchamos pagados deben devolver el dinero y además deben pagar de nuevo su marchamo.

ALERTA DE ESTAFA: Si lo llaman para decirle que le pagaron el marchamo, preste mucha atención porque podría tratarse de una estafa. El Banco Nacional, en su campaña de prevención en seguridad y fraudes, brinda alertas de dos formas en que se puede detectar este timo para que la población no caiga en la trampa: una forma es el pago por error y la devolución del dinero, otra es el marchamo con descuento a través de un intermediario falso.

💥Modalidad de estafa con marchamo: “Te pagué tu marchamo por error” Primero, los estafadores logran estafar a una persona con el timo de llamada por estafa telefónica. Esto es que llaman a la persona, logran que esta les brinde sus claves, pero como los estafadores no logran retirarle dinero de la cuenta por medio de otras cuentas, entonces pagan un marchamo a una segunda víctima, la llaman y le dicen que el pago se realizó por error. Le piden a la persona que les devuelva el dinero, ya sea en efectivo o depositado en otra cuenta. Cuando la primera persona estafada pone la denuncia, la transacción queda cancelada. La persona que devolvió el dinero al estafador pierde ese dinero, queda vinculada a la primera estafa, y además tiene que pagar su marchamo de nuevo

💥Modalidad de estafa con marchamo: “Te consigo tu marchamo 10% más barato que pagarlo al ente recaudador”Se trata de estafadores que se hacen pasar por empresas en convenio con el ente recaudador y hacen circular anuncios en redes sociales, con promociones de descuento. Contactan a la persona y le dicen: Si usted paga el marchamo conmigo, le rebajamos un 10%. La persona acepta y les brinda el número de placa, pensando en que le sale más barato, retira el marchamo y lo paga a este intermediario falso. Lo que no sabe es que en realidad le están dando un marchamo pagado con dinero de otro fraude, ya sea con una estafa por llamada telefónica o con una tarjeta robada.

Cuando la primera persona estafada pone la denuncia, la transacción queda cancelada. La persona que pretendía recibir el descuento debe devolver el dinero del marchamo pagado, luego tiene que pagar su marchamo de nuevo y además queda vinculada a esa estafa.



“Este timo se puede generar por llamada telefónica o incluso hasta por encadenamientos. Esto es que tal vez a alguien conocido, lo contactaron, le hicieron la gestión de estafa, le dieron su marchamo y como todavía la denuncia no ha detonado, la víctima, sin saber que se trata de una estafa, brinda el contacto de un conocido suyo para que le brinden el supuesto descuento”, agregó David Hernández, Director de Seguridad e Investigaciones del Banco Nacional. .

El Banco Nacional le recuerda que nunca debe brindar datos sensibles, como pines, tokens, claves, o números de tarjetas a nadie y desconfíe de negocios fáciles o con rebajas inusuales.

