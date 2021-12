RAMONENSE EN COMISIÓN DE AJEDREZ

Carolina Elizondo

SAN RAMÓN | La ramonense Carolina Muñoz viajó a Emiratos Árabes Unidos para participar en la reunión de la Comisión de Planificación y Desarrollo para cerrar el año 2021 y trabajar en el plan de desarrollo para el próximo año.

El objetivo de la reunión es analizar lo que se ha hecho, lo que falta por hacer, las nuevas funciones que se le van delegando a cada miembro de la comisión que está integrada en su mayoría por mujeres. Han estado administrando 1 millón de euros, proporcionando apoyo a federaciones nacionales, continentes e instituciones afiliadas

“Desde hace año y medio soy secretaría la comisión, antes era miembro y ahora soy secretaria y cada año tenemos una reunión. La comisión tiene como función principal distribuir el fondo desarrollo que tiene FIDE, eso lo que hace es ayudar a países y a continentes, también a asociaciones que representan varios países a desarrollar o a financiar proyectos para el desarrollo del ajedrez de diferentes formas, por ejemplo con torneos, ajedrez en las escuelas ajedrez, ajedrez en privado de libertad, desarrollo del ajedrez de mujeres, en fin, cualquier proyecto que ayuda a promocionar y a desarrollar el ajedrez en general”, detalló Muñoz.

Las competiciones de ajedrez han sido revividas después de la interrupción causada por el Covid-19. Muñoz resaltó que FIDE está contento con el trabajo que han desarrollado y más bien les delega más proyectos para un futuro.

“A mi me gusta mucho, como secretaria tenemos varias reuniones con federaciones, entonces es una forma de poder conocer la realidad de muchos países. Nos reunimos con personas de todo el mundo y uno puede ver diferencias entre los países pero también muchas similitudes, sobre todo con esto de la pandemia. En esa reunión yo me di cuenta que el virus le pegó a todo el mundo igual, no importa de donde usted sea, los efectos de la pandemia eran exactamente los mismos”.

Desde que se conformó la Comisión de Planificación y Desarrollo su presidenta Sonja Johnson, ha procurado que la mayoría de sus integrantes fueran mujeres por el gran aporte que desarrollan y además en busca de ir balanceando el género que integran las comisiones de FIDE. De acuerdo con la ramonense los miembros que participan más activamente son las mujeres.

La comisión comenzó su año revisando los KPI’s, añadiendo el aspecto social (mujeres en el ajedrez, ajedrez en la educación, ajedrecista para personas con necesidades especiales etc. ) como prioridad horizontal. Esto mejora la implementación de la estrategia de RSE de la FIDE.

“Esta experiencia ha sido muy bonita para mí, además de que la comisión me ha permitido desarrollar la parte de gestión deportiva. Yo había sacado un Técnico en Deportiva en la UCR y la comisión me ha permitido mucho desarrollar esa parte, además de esa experiencia de conocer gente de otros países, conocer las diferentes realidades de las federaciones, por ejemplo a raíz de esas reuniones hemos tratado de desarrollar muchas capacitaciones en lo que es Gestión Deportiva porque hay poblaciones buenas en eso pero otras no, están carentes de esta capacitación y de herramientas para desarrollarse mejor”.

