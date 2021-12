“Tato Cordero”: formador de nuevos talentos en el fútbol de San Ramón

“Tiene 25 años, vive en San Pedro de San Ramón, estudia Educación Física, siempre ha jugado con Ramonense, juega fuerte pero limpio y se permite el derecho de soñar”. Así describió el periódico La Nación el trabajo de Marco Tulio “Tato” Cordero por su gran labor ante el peligroso delantero del Club Sport Herediano, Jewisson Benneth. El juego se realizó el domingo 2 de noviembre de 2003.

Fue a finales de los años 90´s, cuando este joven oriundo de San Ramón, irrumpió en el fútbol costarricense. Su marca personal como futbolista: ser un jugador fuerte y decidido, lo que en el deporte del balompié se conoce como un “perro de traba”, por su convicción y entrega.

“Tato”, como se le conoció dentro y fuera de la cancha hoy es uno de los formadores de nuevos talentos más reconocidos en San Ramón. Su escuela Atlético Ramonense, cuenta con gran cantidad de niños deseosos de alcanzar sus sueños.

“Yo comencé a jugar fútbol desde muy pequeño, primero solo y luego con los equipos de la escuela de Alfaro”, recordó Cordero, quien nació un 20 marzo de 1978.

Su sobrenombre lo comenzó a llevar por un entrenador que tuvo en el infantil de San Ramón, quien ahora es muy buen amigo suyo y hasta le ayuda en la academia.

“Cuando él nos dirigía, le gustaba mucho como jugaba y no nos sacaba a mi y a José Enrique Morales; entonces los compañeros nos decían que éramos “los hijos” de “Tato”. Más adelante nos pusieron “Tatillos”, pero al final el único que quedó con el sobrenombre fui yo”, recordó.

En los años años 80´s y 90´s, el sueño de todo niño era ser parte de la Asociación Deportiva Ramonense, equipo que militó en la Primera División del balompié costarricense. Marco Tulio no fue la excepción y desde muy pequeño se integró a las ligas menores de equipos poeta.

“Mi vínculo con la ADR fue desde que tenía aproximadamente 9 años. En esos tiempos era todo un honor tener el escudo de San Ramon en el pecho”, recalca con la emoción de haber vestido los colores rojiblanco.

Inicio de su carrera deportiva

Al recordar su primer partido oficial con el equipo poeta, no tiene dudas y afirmó “fue una experiencia única y difícil”.

“Luis Enrique “Perla” Bonilla me lleva a jugar contra la Asociación Deportiva Guanacasteca en Segunda División. Recuerdo que entré de cambio, después de haber calentado mucho rato. Empatamos a cero goles. Lo difícil fue llegar a Nicoya, llegamos una hora después por las largas filas en el ferry”, recordó el exdefensor, quien en su debut tenía 17 años.

Desde el año 2013, dirige su propia Academia de Fútbol: Atlético Ramonense.

Marco Tulio jugó fútbol profesionalmente, en Primera División durante 6 años y en la Liga de Ascenso 8 años.

En su carrera hubo momentos y experiencias que marcaron su trayectoria.

“Son muchos momentos, muchas experiencias. La más linda fue subir con el equipo de la ADR a la Primera División. Después debutar en Primera contra Heredia. Marcar dos goles en Primera es algo especial, con uno de ellos nos salvamos del descenso. Pero lo triste fue la lesión que tuve después de un accidente, creo que fue en mi mejor momento y cuando grandes equipos tenían interés en mi”, describió.

¿Le tocó jugar contra la ADR? ¿Cómo se sintió?

Si jugué contra la ADR en Segunda División cuando jugué con los equipos de Naranjo y el América. Fueron partidos difíciles y más aún cuando hay sentimientos por un equipo como el Ramonense”.

Sobre su historia en la anotación de goles, “Tato” Cordero recuerda que anotó dos goles en Primera (Puntarenas FC y Asociación Deportiva Santacruceña). además consiguió dos goles en Segunda División(Belén).

Según dice el fútbol le dejó muchos amigos, conocer otros lugares y estadios, experiencias inolvidables; “pero sobretodo y lo más importante el estudio”.

Entrevista

Ser formador de jugadores con valores

¿Cuándo supo que quería ser entrenador?

Creo que lo traía sin darme cuenta… cuando jugaba fui líder. Me gustaba ayudar con los calentamientos, con las oraciones, con la motivación hacia los compañeros, en alguna ocasión me pidieron que ayudara a entrenar a un grupito de niños de un kínder en San Pedro… y a pesar de no poder terminar con ellos quedaron campeones de algo.

Los papás me comentaron que les gustaba como los entrenaba y luego salieron opciones en ligas menores y en talleres de fútbol donde aprendí.

¿Cómo fue su proceso formativo?

Mi formación empezó cuando yo jugaba, pero el estudiar Educación Física y empezar a sacar las licencias federativas me llenaron de motivación.

¿Hace cuánto dirige la escuela de Fútbol?

Yo sumo 16 años aproximadamente con otras organizaciones. Mi academia inició en el 2013.

¿Qué sentimiento le genera saber que su aporte está formando no solo jugadores, sino personas del futuro?

Es un sentimiento gratificante, es un sentimiento maravilloso toparme a mis primeros jugadores y saber que son buenos muchachos, con buenos principios. El recibir un apretón de manos y un abrazo de ellos me confortan. Aún recibo mensajes de ellos saludando y agradecidos por las enseñanzas, muchos de esos mensajes los guardo para volverlos a leer. Siempre hay personas agradecidas.

¿Cómo inició su trabajo de buscar talentos para la Fedefútbol?

Un día estando en mi casa, don Luis Roberto Sibaja me llamó y me citó para ir al Proyecto Gol. Me dijo que tenía buenas recomendaciones mías y que si me interesaba formar parte de un plan piloto a nivel centroamericano. Para mi es muy importante formar parte de el proceso de Preselecciones Nacionales U15 a nivel de Occidente.

¿Cuáles son sus aspiraciones como entrenador?

Seguir ayudando a muchos jóvenes. Si yo pudiera contar tantas historias tan duras y lindas que he pasado con estos jóvenes. Me gustaría formar parte de un equipo importante del país como entrenador-formador, aunque ya he tenido la oportunidad.

Marco Tulio es parte del proceso de Preselecciones Nacional U15, en Occidente.

¿Se ve dirigiendo en segunda o primera división?

Sí, quizás más adelante. Pero soy un poquito exigente. Me gusta la calidad y el orden.



¿Quién es Marco Tulio Cordero fuera de las canchas?

Fuera de las canchas soy un Profesor de Educación Física un poquito diferente. Amo mi trabajo y en los colegios que he trabajado he tratado de enseñar, motivar.

¿Se sintió una figura muy pública por ser jugador?

Era un poquito complicado salir, más cuando no se jugaba bien. Uno como jugador se tiene que cuidar mucho, alimentación, descanso y algunos lugares que ya no es debido ir.

¿Qué busca transmitir a sus pupilos en cada entrenamiento o juego?

Uno como entrenador formador se va actualizando, no se puede quedar con una sola cosa por transmitir. Por ejemplo, siento que ahora sé más que hace dos años ( la Federación me ha ayudado mucho con esa formación). Lo principal es transmitir valores, ayudarles a pensar y no decirles qué hacer si no más bien lograr que ellos piensen. Quiero enseñarles cosas que yo entendí ya grande. Quiero enseñarles que vean el fútbol como algo lindo, pero que tienen que prepararse para llegar a ser grandes profesionales Quiero que ellos sean buenos hijos, buenos estudiantes, buenas personas y por último buenos jugadores.

Les trato de ayudar a tener fortaleza mental (no todo el tiempo les va a salir las cosas como ellos quieren), trato de trabajarles la inteligencia emocional desde pequeños. En cuanto a lo futbolístico me gusta el método Coerver en los calentamientos, combinados a la coordinación y hacerlos pensar.

¿Cuál es el entrenador que admira?

Me gustan muchas metodologías pero la de “el loco” Marcelo Bielsa me gusta y lo sigo al igual que la del “Cholo” Simeone.

