Aspirantes a diputados del partido de Rolando Araya se comprometen a poner fin a prescripción en delitos de corrupción

Acuerdo se firmó tras reunión con el candidato presidencial de la agrupación, Rolando Araya.

Elecciones2022. En un encuentro que sostuvieron este lunes con el candidato presidencial, Rolando Araya, los candidatos a diputados del Partido Costa Rica Justa (PCRJ) se comprometieron a impulsar desde sus curules las reformas legales necesarias para eliminar la prescripción en delitos relacionados con hechos de corrupción.

En una carta, firmada por todos los aspirantes y enviada a la presidente de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, se solicita al departamento de Servicios Técnicos un estudio que determine las reformas necesarias para evitar que los delitos por corrupción prescriban en instancia judicial.



“No me gusta andar acusando a nadie, pero si tengo que decir que en el corazón de todos los problemas que tenemos está la corrupción. Esto no sale en la economía, no sale en lo social; no camina el país, porque hay un problema moral que está afectando a Costa Rica y eso requiere una acción que no solo implica a lo político, implica a todo el pueblo. Es una acción heroica, una especie de catarsis, una limpieza que tenemos que hacer para poder acabar con ese mal, con esa vergüenza”, indicó el candidato presidencial.

Araya se mostró complacido por la firma de los aspirantes a diputado ya que se trata de una prueba real del compromiso de su agrupación para buscar derrotar la corrupción en el país.



La semana anterior, Araya visitó la Asamblea Legislativa donde entregó una carta a los diputados solicitándoles, de manera respetuosa, el impulso y aprobación de las reformas pertinentes que cierren el portillo de la prescripción de los delitos de corrupción.

