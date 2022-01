Candidato del PLP pide a población revisar perfiles de candidatos a diputados por la provincia

Carolina Elizondo | celizondo@elsoldeoccidente.com

Elecciones 2022. Una de las preocupaciones del candidato por el Partido Liberal Progresista, Diego Vargas, es que muchas personas votan para diputados viendo las banderas y no las personas que les van a representar en la Asamblea Legislativa.

“Es preocupante ver aspirantes que son familia de ex diputados, asesores de diputados, ex diputados, comunistas o personas que no entienden lo que vivimos los emprendedores de este país, porque quieren seguir pegados a la teta del Estado. Es por eso que hago un llamado para que investiguen los perfiles de las y los candidatos a diputados, porque muchos hasta se esconden, no dan entrevistas, no van a debates, y es porque saben que no están preparados para los retos que el país tiene” mencionó Diego Vargas que es Ingeniero Civil, de profesión.

“Yo nunca he visto a la aspirante por Liberación en una entrevista o debate, ¿por qué será? Tampoco he visto ningún material de la candidata por Alajuela del partido de Rodrigo Chaves, porque a la que sacan es a Pilar Cisneros que es de San José, ¿qué están escondiendo? me preocupa esas malas mañas de algunos partidos y aspirantes de la provincia” dijo.

Otra de las preocupaciones de Vargas es que a las y los emprendedores de este país muchos políticos no los entienden, porque estos se han dedicado a vivir de puestos políticos y no a producir.

“A mis 50 años nunca había participado en política, porque siempre me he dedicado a emprender, producir y dar empleo, de ahí que he vivido en carne propia la persecución, complicadas trabas y pago de cada vez más impuestos, que nos quitan libertad para prosperar” comentó Diego Vargas.

Algunas de las propuestas del Partido Liberal progresista, se basan en la eliminación de trámites e impuestos; además de realizar una reestructuración del Estado, de manera que el recurso humano que esté de más se reubique en instituciones que requieran de esas personas y así ser más eficientes.

“No hay proceso en este país que no esté cargado de trabas, muchas veces sin sentido, eso definitivamente es una zancadilla que quita la libertad para prosperar” añadió Diego Vargas.

“Las cargas sociales en este país son demasiado altas, hay que readecuarlas a la contexto actual, para que estar en la formalidad sea algo atractivo, y no una complicación más para muchas personas que hoy prefieren estar en la informalidad, porque saben que jamás podrían prosperar con las condiciones actuales” comentó.

Porque lo que pedimos es que nos dejen trabajar, sin tantas trabas e impuestos.

