Colegio público de Palmares obtuvo promoción más alta del país en Bachillerato Internacional

Institución también obtuvo excelentes resultados en Bachillerato Nacional, con un 100% de promoción.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

Educación. El Colegio Experimental Bilingüe de Palmares obtuvo la promoción más alta de Costa Rica al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional con un promedio de 97%.

Esta generación viene a marcar un hito, pues se corona como la más grande de la historia del Bachillerato Internacional en Costa Rica, con 54 egresados en una sola generación.

Según Kendrich Vargas Vásquez, Coordinador de Bachillerato Internacional del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares, este éxito se debe al compromiso que tiene el colegio y el personal docente con formar futuros profesionales.

“En medio de todas las adversidades que estos dos años trajeron consigo, estos 54 estudiantes tienen hoy, un éxito que será reconocido a nivel internacional”, dijo Vargas.

Vargas agregó que a pesar de la época que atraviesa la educación costarricense, este centro educativo comprueba, con este resultado, que “cuando se quiere, se puede”.

Debido a la situación por COVID-19, los estudiantes de bachillerato internacional no tuvieron la misma oportunidad de aprendizaje que generaciones anteriores, ya que las clases se llevaron a cabo de manera presencial a un 70% y el resto fueron virtuales, sin embargo, a nivel internacional y nacional las evaluaciones no fueron modificadas y se aplicaron con normalidad.

“A nivel internacional no hubo modificaciones y eso generó una gran incertidumbre y también a la vez un gran nerviosismo, porque no se tenían la totalidad de las clases, no se tenía la totalidad de oportunidades, pero la meta se alcanzó”, añadió Vargas.

El Colegio Experimental Bilingüe de Palmares también obtuvo excelentes resultados en Bachillerato Nacional, con un 100% de promoción, demostrando la gran calidad de la educación pública costarricense.

Esta institución, además, destaca por mantenerse año con año muy por encima de la media mundial para instituciones públicas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...