Demasiado Político es el nuevo lanzamiento del cantautor palmareño Rubén Gölcher

El EP contiene seis temas: cinco canciones originales y una versión de un tema tradicional navideño.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

Espectáculos. Demasiado Político es un lanzamiento de un EP de cinco canciones originales y una versión de un tema tradicional navideño por parte del cantautor, músico y compositor palmareño, Rubén Gölcher, que se une con varios compañeros y amigos productores, para presentar este material.

“Los temas musicales son muy variados y con diferentes estilos musicales, pero que retratan en su totalidad la visión del contexto social y político de la Costa Rica de antes y ahora lanzado críticas y exponiendo a la luz el crecimiento de la brecha social y la injusticia causada por la corrupción y la demagogia de las élites políticas del país”, explica el creador de Demasiado Político, Rubén Gölcher.

Dentro de los temas se puede encontrar “La Granja”, un tema parodia que compara el funcionamiento de una granja con el actuar del país, además de temas como “Silencio” que muestra lo absurdo de encontrar la paz mundial por medio del armamento nuclear y resume como ese armamento no es más que una falsa seguridad. Tema que fue parte de la celebración del Inicio del Tratado Internacional por el desarme nuclear por parte de la ONU.

“La inspiración sale fácil, basta con sólo salir a caminar por mi pueblo y ver cómo la calidad de vida de la clase trabajadora del país con el pasar del tiempo se ha deteriorado gracias a la pérdida paulatina del verdadero valor del estado de derecho y bien social que tanto costo construir en años anteriores”, afirma el palmareño.

Ademas, en el EP usted podrá encontrar temas como “Navidad Punk” el tema tradicional navideño en una versión más rock y con un mensaje de apoyo y respeto a la diversidad, mientras que “Inmunidad” y “Dignidad” son temas más agresivos en sus letras y que exponen la violencia con que la hegemonía cultural ataca a las minorías de pensamiento diverso y distinto, este último tema con la colaboración del Rapero palmareño Bad Dog.

“La experiencia de grabar fue sumamente bella porque conté con el apoyo de amigos y amigas productores y profesionales en la edición de audio, quienes me enseñaron infinidad de cosas y eso deja huella. Me encantó poder recibir críticas constructivas de personas sumamente buenas en el área y que me hacen crecer como profesional”, agregó.

En definitiva un material cargado de fuerza y sátira que pretende, como lo indica Rubén, que el oyente pueda abrirse a un proceso de pensamiento más crítico y que reitera en sus propias palabras que el verdadero artista no es el que canta y no dice nada, si no, el que se convierte en una verdadero agente de cambio.

“Mi más grande sentir-pensar es poder concluir un proceso de varios meses en la construcción y elaboración de la música y más, pero sobre todo el poder poner eso que estaba solo en mi cabeza y que ahora estará sonado para quien quiera escuchar, si algo he aprendido en esta vida es que uno es una herramienta de creación y la energía creativa viene de algún lugar y es más fuerte y poderosa que nosotros mismos y como herramienta es nuestro deber poder construir todo aquello que esa fuerza creativa nos pide hacer”, finaliza el artista.

Rubén asegura no estar preocupado por el éxito que pueda tener su EP puesto que, como dice él a otro cantautor uruguayo: “Yo tiro la canción y que la escuche quien quiera escucharla”.

El EP saldrá el próximo 3 de febrero en distintas plataformas digitales y tendrá una pequeña reproducción en físico para la venta.

