Educación, Ambiente y apoyo de los Gobiernos locales, tres temas que deben figurar en agenda gubernamental

De cara a las elecciones del próximo domingo 6 de febrero, El Sol de Occidente dialogó con representantes de varios sectores de nuestro país: pequeñas y medianas empresas, educación, agricultura, comercio y ambiente para analizar ¿cuál debe ser el objetivo del siguiente Gobierno de la República en estos temas?

Juan Luis Arias, agricultor de Bajo Zúñiga, Darwin Orozco Barrantes, presidente Cámara de Comercio de San Ramón y Johan Rodríguez Campos es Gestor Pyme acreditado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmares, fueron los primeros invitados en este análisis.

En esta entrega, el exdiputado y educador ramonense Javier Cambronero Arguedas, así como el Biólogo y exprofesor universitario, Ronald Sánchez Porras, se unen a los analistas, quienes dieron su opinión en torno a las principales necesidades de los sectores Educación y Ambiente, respectivamente.

Educación sin una propuesta clara

Javier Cambronero Arguedas es educador de profesión. Su experiencia en la educación pública del país, le hace ser un gran conocedor de la realidad nacional y de los graves problemas que atraviesa la educación nacional.

En su criterio, a tan pocos días de que llegue el momento de elegir al futuro presidente y Gobierno de nuestro país no hay una propuesta clara que ayude a determinar el rumbo del sector educativo costarricense.

“El tenor de esta campaña electoral y a escasos días de que los ciudadanos debamos decidir quienes estarán al mando de los poderes de la República, Ejecutivo y Legislativo; aún los costarricenses no visualizamos una propuesta que realmente aterrice sobre cómo cambiar, mejorar y obtener más de nuestra educación pública, de manera que la educación siga representando esa oportunidad de bienestar, progreso y desarrollo humano de los pueblos”, destacó el exdiputado ramonense.

Javier Cambronero tiene amplia experiencia en el tema de la educación.

Cambronero, en su trayectoria ha sido siempre creyente de que la educación debe estar acompañada de una propuesta para una educación de calidad, más democrática y cercana a la experiencia del estudiante y de las comunidades.

“Debemos ser capaces de evitar el manoseo de lo educativo, de revertir esta peligrosa tendencia de las últimas décadas de ir vaciando de contenido lo pedagógico, y de esto dependerá sin duda alguna de devolver la alegría y la magia al acto educativo”, señaló.

Para el educador “la curiosidad, el asombro, el rico vínculo docente-alumno, extendido a una relación también de alumno – alumno, está cada vez más arrinconada de manera que lo vívido y lo colorido, peligrosamente son sustituidos por lo gris, incoloro y poco afectivo. Nada de eso es efectivo para las grandes trasformaciones que requiere el país y que han de pasar por la educación”.

En palabras de Cambronero Arguedas, las grandes transformaciones que el país necesita, para recuperar la senda de desarrollo, progreso y justicia social, pasan por el tema de la Educación, la cual entre otro aspecto debe tener un mejor manejo del aporte de los educadores.

“Si no logramos liberar a los docentes de la sobre carga laboral, seguiremos matando su creatividad, su inteligencia, su capacidad de innovación; pues entonces tendríamos autómatas, una educación fría y tan sólo hermosos y floridos discursos. No hay cambio educativo alguno que se pueda echar andar sin ellos, nuestras personas docentes, tan necesarias y tan valiosas”, comentó.

El exlegislador finalizó señalando que “es tan grande el reto que tenemos por delante, que la sobrevivencia de una verdadera democracia dependerá de la calidad de sus ciudadanos y allí la educación será determinante. Las personas docentes saben del valor de la educación, ¿lo sabrán los políticos?”.

Ambiente: un área con muchas carencias

Rónald Sánchez Porras es un biólogo ramonense de reconocida trayectoria en nuestro país. Su paso como académico de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica y su alta experiencia en investigación lo faculta para analizar la situación ambiental de nuestro país.

Rónald Sánchez Porras aboga por políticas más claras en materia de Ambiente.

Su primer aporte reseña que Costa Rica es un país de alta biodiversidad, donde en 51.100 kilómetros de territorio guarda el 5% de la biodiversidad del mundo.

“Costa Rica es un referente en el proceso de protección de sus recursos naturales , sin embargo ni el MINAE ni otras instituciones responsables tienen políticas claras para un verdadero proceso de conservación, esto pone en riesgo el futuro de la generaciones , ya que esa violación a la legislación existente, expone la zona marítima terrestre a un aprovechamiento irracional, concesionando a empresarios extranjeros y nacionales su explotación , pasando por encima de una Ley que brinda protección a los vecinos y ecosistemas terrestres. Además, desplaza a las comunidades costeras de nacionales”.

De acuerdo con Sánchez Porras, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) obligan a los países a un cambio de actitud sobre el ambiente, este cambio lo han venido realizando, comunidades, pequeños empresarios, pero no así las grandes empresas, por lo que considera se debe hacer un análisis de este aspecto.

Por otra parte, señala que en el país se insiste en una explotación aurífera (oro) en regiones como Crucitas y Abangares. En el caso de Abangares es una explotación por medio de túneles, donde los coligalleros pertenecen a una tradición familiar de bajo impacto, mientras que la explotación de Crucitas es a cielo abierto de alto impacto y, favoreciendo intereses oscuros como lo dice el OIJ.

“Si usted (candidatos a la Presidencia) está de acuerdo en la explotación de Crucitas, ¿podría citarnos un ejemplo en América Latina que esa supuesta riqueza ha contribuido al desarrollo del país. ¿Así como evitar el impacto de la contaminación por cianuro?”, cuestionó el especialista.

Porras Sánchez destaca que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por medio de sus Áreas Protegidas, aporta el 2% al PIB, además de los servicios ecosistémicos aún no valorizados como recreación, salud mental, bellezas escénicas y aquellos como agua, generación hidroeléctrica, sumideros de carbono y prevención de desastres naturales.

“Sin embargo el MINAE, ministerio rector, cuenta con uno de los presupuestas más bajos de la administración. Y las Áreas Silvestres Protegidas generadoras de esa riqueza se ve afectadas por la falta de personal para su protección”, añadió.

Además, el biólogo, sostiene que existen un sin número de especies marinas en peligro de extinción que no se han podido proteger por no considerarse vida silvestre y están monitoreadas por INCOPESCA.

“Se está arriesgando un recurso tan valioso como diferentes especies de tiburones, que son entregados a la flota internacional mediante licencias a pesar de los convenios internacionales”, dijo.

Sánchez Porras detalló que el recurso hídrico esta sin protección y se requiere una Ley de Agua actualizada y que proteja el recurso de la explotación irracional, la contaminación y debe ser su uso un derecho universal, no debemos permitir su privatización.

“El Cambio Climático no es una broma, sin embargo, no depende solo de la descarbonización y los intereses económicos que pueden verse involucrados. El país no cuenta con una política de mitigación y adaptación ante este evento. Somos un país que, a pesar de contar con las proyecciones por entes especializados, no asumimos la responsabilidad de crear los reservorios de agua necesarios, para suplir a las comunidades y las necesidades agrícolas y ganaderas, no promovemos la legislación para el transporte colectivo, ni para el desarrollo de un urbanismo de ciudades acorde a los cambios proyectados”, explicó.

El especialista sostiene que el deterioro ambiental es producto de una falta de educación y sensibilidad ciudadana. Sin embargo, los programas de educación no logran dimensionar tal deterioro, y mucho menos las medidas para enfrentarlo.

“El incentivo de responsabilidad ambiental empresarial es más una evasión de responsabilidades que un crecimiento en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, aseguró.

Finalmente, mostró su preocupación por que siendo Costa Rica un país de vocación agrícola, “seguimos usando el fuego como herramienta de manejo para la preparación de los terrenos, el uso de fuego está regulado por Ley, sin embargo, llegamos a quemar miles de hectáreas producto de un manejo irresponsable de esta herramienta, en las zonas rurales, impactando de manera negativa nuestros, ecosistema”.

Gobiernos locales de la mano con microempresarios

Johan Rodríguez Campos es Gestor Pyme acreditado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC, además de ser el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmares.

En su criterio, el nuevo gobierno debe darle la importancia al sector de las Micro y Pequeñas Empresas que se merece, ya que actualmente más del 80% del parque empresarial del país son Pymes y estas son las principales generadoras de empleo.

Sin embargo, la labor debe extenderse hasta las Municipalidades como gobiernos locales, encargados de velar por el cumplimiento de requisitos del sector comercial y empresarial.

“El nuevo gobierno debe trabajar de la mano con los gobiernos locales para ejecutar acciones que agilicen el surgimiento y estabilidad con acciones de atención al sector pyme y empresarial. Las Municipalidades son las que conocen la realidad y necesidades de sus entornos empresariales, conocen los perfiles de sus pymes y las oportunidades que tienen como región para competir en el mercado”, aseguró.

Es por eso que las Municipalidades deben tener un rol de liderazgo dinámico en la puesta en marcha de las acciones que el gobierno central establezca y que las brechas de ejecución se minimicen.

Las acciones conjuntas de Gobierno Central y Municipalidades deben buscar mejorar la labor empresarial y de comercio en nuestro país, según el especialista en Pymes, Johan Rodríguez Campos.

“Además, debe jugar un rol importante en la articulación de los actores de los ecosistemas locales y fabricar lazos de trabajo entre todos los estos actores generando las bases para iniciativas más elaboradas y profundas dirigidas a pymes y empresas de su comunidad”, detalló.

A criterio de Rodríguez Campos, se deben desarrollar incentivos y beneficios adicionales para las pymes y promover la formalización de los negocios.

“No es posible que sea un funcionario en un escritorio quien decida si un negocio pueda abrir o no un local, tener un uso de suelo, una patente o un permiso de funcionamiento, toda esta tramitología se debe sistematizar en beneficio del emprendedor, las Municipalidades deben promover la creación de empresas”, cuestionó.

Como conclusión, el promotor destacó que se debe trabajar “en la educación emprendedora en nuestras escuelas, enseñar habilidades emprendedoras a nuestros estudiantes desde etapas tempranas, educación financiera, mercadeo, costos, enseñarles a ser personas emprendedoras y no empleados”.

