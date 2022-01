Retorna la recolección de residuos no tradicionales en Alajuela

Primera jornada a partir de la segunda semana de febrero

ALAJUELA. En los próximos días retornará la campaña de recolección de residuos no tradicionales que impulsada la Municipalidad de Alajuela. Así que, tome nota porque en cualquier momento pasan por su comunidad.

En comunicado de prensa emitido el 18 de enero anterior, la administración municipal confirmó las fechas y rutas de la primera campaña del 2022. Este, es un servicio que el ayuntamiento ofrece 3 veces al año en todos los distritos.

Para el sábado 12 de febrero se tiene programado visitar Turrúcares y La Garita. El domingo 13 es el turno para San Antonio, San Rafael y La Guácima. El siguiente fin de semana, el sábado 19, le corresponde a Desamparados y Río Segundo. Finalmente, el domingo 20 de febrero se visitará a los sectores de Tambor, Alajuela y San José.

Esta campaña de no tradicionales permite la recolección de los siguientes artículos: lavadoras, refrigeradoras, cocinas, pilas, inodoros, llantas, estañones, televisores, computadoras, latas de zinc, canoas, colchones, sillas, muebles y ollas.

La prestación de este servicio es liderada por la Actividad de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Alajuela y se hace con camiones debidamente rotulados, únicamente en las fechas previamente indicadas.

También es importante recordar que el servicio no se presta dentro de alamedas (vías de paso peatonal) ni dentro de condominios (calles internas no son públicas) por lo que los residuos voluminosos o no tradicionales deben ser dispuestos en el sitio donde se colocan los residuos ordinarios no valorizables (basura) para su recolección.

A lo largo del año, el gobierno local ofrece a la ciudadanía tres servicios de manejo de residuos sólidos: voluminosos o no tradicionales (tres veces al año), no valorizables (basura) dos veces por semana, y valorizables (reciclaje) semana de por medio, en todas las comunidades del cantón.



