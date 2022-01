San Ramón ante reto: Área de Salud espera vacunar a más de 11 mil niños contra COVID

El pasado 11 de enero, el Área de Salud de San Ramón dio inicio a un nuevo proceso de vacunación contra el Covid-19. El objetivo es lograr la colocación de la primera dosis y su respectivo refuerzo a poco más de 11.300 niños con edades entre los 5 y 11 años.

Datos del Departamento de Estadística del Área de Salud San Ramón, señalan que en el cantón hay una población superior a los 14 mil menores con las edades ya señaladas.

El primer grupo que está siendo abordado es el de los niños con 11 años de edad. Se trata de un total 1782, distribuido en 904 hombres y 978 mujeres. En esta edad serán vacunados alrededor de 1425.

“Hoy (martes 11 de enero) fue el primer día de vacunación pediátrica y fue muy exitosa, 190 niños de 11 años ya fueron vacunados vacunados”, expresó Zully Araya Cubero, jefe de Enfermería del Área de Salud de San Ramón, quien agregó que la vacunación será aplicada a un 80% de la población meta.

Araya Cubero detalló que la próxima semana se estará enviado vacunas a la Zona Norte posterior a la capacitación del personal y contra listas, ya que se quiere aprovechar las pocas dosis asignadas al cantón. Por Zona Norte del cantón ramonense se entiende los distritos de Peñas Blancas y San Lorenzo.

“De momento, se está vacunando solo en el Complejo Deportivo Rafael Rodríguez de San Ramón para maximizar los recursos de infraestructura, materiales y recursos humano. Ya que las dosis asignadas al cantón son pocas, por semana nos están asignando 390 dosis”, explicó.

La vacunación contra Covid-19 es obligatoria.

De acuerdo con Araya, la mayor preocupación de los padres de familia hasta el momento ha sido en cuanto a la edad y la fecha posible de vacunación de sus hijos.

“El lineamiento institucional es vacunar de forma escalonada iniciando con los niños de 11 años y seguir en forma descendente hasta llegar a los 5 años. De momento, no se están vacunando menores de 5 años o con alergia a algún componente de la vacuna. Los niños con factores de riesgo como diabetes, problemas cardíacos o renales serán vacunados en el hospital.

La funcionaria aclaró que la respuesta de los padres ha sido muy responsable. Sin embargo, si algún padre se niega se procedería a notificar el caso al Ministerio de Salud y al PANI para dar seguimiento al caso y procurar la vacunación del menor.

Vacunación en menores es obligatoria

Uno de los temas de mayor comentario, durante los últimos meses en nuestro país, es si el padre de familia está obligado o no a vacunar a sus hijos durante este proceso que busca disminuir el impacto del Covid-19 en la salud de los habitantes de Costa Rica.

“Amparados en la Ley General de Salud, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en resguardo del principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente y tomando en cuenta que desde marzo 2021 la vacuna contra COVID-19 es parte del esquema básico oficial de vacunación, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) ratificó que la inmunización contra COVID-19 es obligatoria para todas las personas menores de edad”, señaló el Ministerio de Salud.

En nuestro país, las vacunas incluidas en el cuadro básico establecido por la CNVE son obligatorias para personas menores de edad, entre ellas aquellas contra la varicela, la polio, más recientemente contra el Virus de Papiloma Humano incorporada en el 2017 y este año la incorporación de la inmunización contra COVID-19.

Con esta decisión de vacunar obligatoriamente a los menores de edad, Costa Rica se convirtió en el en el primer país del mundo que obliga a los niños a vacunarse contra la covid-19.

“Es un momento muy especial que los pediatras hemos añorado desde que inició la pandemia”, mencionó la directora del Hospital Nacional de Niños, Dra. Olga Arguedas, y añadió que, para optimizar la respuesta inmune en esta población, la segunda dosis de la vacuna se aplicará 21 días después de la primera.

De acuerdo con la información del Ministerio de Salud, se iniciará con niños y niñas de 11 años y se irá disminuyendo un año en la edad de vacunación, en promedio cada tres o cuatro semanas, según la confirmación y llegada de vacunas pediátricas que, de acuerdo con lo indicado por Pfizer/BioNTech, se extenderá a lo largo del primer semestre.

“El inicio de la vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años trae consigo la tranquilidad para padres y madres que deseábamos la protección de nuestros hijos e hijas. Esta población es el presente y que nos falta por abarcar en la campaña de vacunación. Al vacunar a los niños y niñas nos inyectaremos de esperanza porque estaremos más cerca de salir de esta prueba tan dura”, afirmó el presidente de la República, Carlos Alvarado.

El viceministro de Salud, Pedro González, pide a los padres de familia acudir al llamado de la inmunización e informarse sobre los beneficios que tiene este proceso, de lo contrario, advierte que los adultos responsables de los niños tendrán que enfrentar un proceso de investigación.

“El mensaje a los padres es que protejan a sus hijos, infórmense, busquen fuentes confiables, científicas, oficiales, puede ser nacional o puede ser internacional, pero no crean mucha información basura, por decirlo de alguna manera, que circula en redes sociales. Yo creo que una persona bien informada y que entiendan y conozcan las bases científicas y por qué se está haciendo esto no va a estar en desacuerdo, yo creo que más bien va a querer vacunar a su hijo o sus hijos rápidamente.

De acuerdo con el protocolo de acción tradicionalmente aplicado por el PANI, el padre que niegue la vacunación a sus hijos recibirá primero una advertencia debido a que realiza una violación a los derechos del menor. Si la resistencia a la inmunización continua, el Patronato presentará una denuncia penal contra el adulto responsable, el cual, incluso, podría llegar a perder la custodia de sus hijos.

González recordó que este proceso contra los padres que no vacunen a sus hijos es el mismo que se aplica desde años atrás. “No es nada nuevo”, indicó al recordar que la vacuna anticovid sí es obligatoria y que “sí se va a proceder como corresponde en caso de padres que no quieran proteger a sus hijos”.

“Confío en que se aplica un buen medicamento”

Aunque reconoce que tiene algún temor, María Arias Ramírez asegura que sí colocará a su hija, Sofía Marín Arias, las dosis que le correspondan de la vacuna contra Covid-19.

María Arias y su hija Sofía confían en el proceso de vacunación contra Covid..

“Miedo si me da, porque se escuchan muchas cosas. Pero vamos a lo mismo no creo que las autoridades de Salud estén haciendo las cosas para dañar a los niños. La verdad no he leído mucho, pero confío en que como todos los medicamentos sean para el bien de ellos”, expresó.

Según dijo, ha recibido comentarios negativos de otros padres de familia que están en contra de la vacunación. “Si claro. La gran mayoría dicen que no piensan vacunarlos y hasta han tratado de convencerme de que no lo haga. Dicen que es un experimento que no se debería usar en niños, ya que ellos son los menos propensos a enfermarse” añadió.

Robert Moya Vásquez, pediatra y Jefe de Pediatría del Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, explicó que la vacuna apenas está iniciando en el Hospital de San Ramón, por lo que por el momento los padres no han externado dudas como tal, obviamente puede haber cierto temor.

Una de las mayores preocupaciones externadas en redes sociales por la población es la situación de casos adversos en los menores ligados a la miocarditis.

De acuerdo con Moya Vásquez la miocarditis es un proceso inflamatorio o infeccioso del corazón o pericardio, es una patología poco frecuente en pediatría. “En este tema hay un estudio que refiere que por el momento no ha habido asociación en este grupo etario” aseguró el médico quien agregó en el centro médico ramonense es poco frecuente hospitalizar niños por esa condición.

Un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, dado a conocer en la primera semana de enero de 2022, señala que la vacunación contra el covid en niños de cinco a 11 años es tan segura como se esperaba.

“De los 8,7 millones de dosis que se han inoculado en Estados Unidos a este grupo de la población en los últimos dos meses, sólo se han reportado 100 casos graves. Es decir, el 0,0011%.”, señala el informe.

Entre estos 100 casos graves, la mayoría estaban relacionados con fiebre y vómitos. De entre ellos, 10 menores sufrieron convulsiones (tres de los cuales ya tenían antecedentes de convulsiones) y nueve tuvieron que ser hospitalizados en cuidados intensivos. No hubo, sin embargo, ningún episodio de miocarditis entre estos menores.

Durante este periodo dos niñas murieron. Tenía cinco y seis años y sufrían patologías previas. Según el CDC, no hay datos que relacionen sus muertes con la vacuna.

Controles durante vacunación en Costa Rica

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología informó que los niños con condiciones de alto riesgo serán llamados por los centros médicos donde llevan su control para que reciban la vacuna.

Este grupo incluye pacientes con: cáncer, drepanocitosis, enfermedades del corazón, parálisis cerebral infantil, mielomeningocele, hipertensión, enfermedad renal crónica y diabetes.

También incluye a niños y niñas con fibrosis quística, asma severa (control hospitalario), oxígenos dependientes, traqueostomizados, pacientes con inmunodeficiencias primarias, enfermedad autoinmune reumática (artritis idiopática juvenil, dermatomiositis juvenil, lupus, esclerosis sistémica, vasculitis), infección por VIH y beneficiarios de trasplantes de órganos.

Los menores con Síndrome Down o que padecen tuberculosis podrán recibir la dosis contra la COVID-19 en cualquier vacunatorio habilitado.

En todos estos casos, la segunda dosis se aplicará tres semanas después de recibir la primera.

Además, aquellos niños y niñas que se aplicaron la primera dosis de vacuna pediátrica de Pfizer/BioNTech en el extranjero, podrán recibir la segunda dosis en Costa Rica. Para esto deberán solicitarla en el área de salud de adscripción y coordinar la aplicación según disponibilidad y en el menor tiempo posible, presentando el carnet extranjero de vacunación.

De igual forma y bajo el interés superior del niño y la niña y con miras del inicio del próximo curso lectivo, que será 100% presencial, la comisión autorizó que los siguientes funcionarios puedan recibir la tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 una vez superados los 6 meses posteriores a la colocación de la segunda dosis:

Funcionarios del Ministerio Educación Pública (educación pública y privada) en primer, segundo y tercer ciclo, además en educación diversificada.

Personal de centros de atención integral (CAI).

Funcionarios de los albergues del PANI, operativos en campo y personal con atención directa psicosociolegal.

