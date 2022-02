Diego Vargas, listo para mejorar las condiciones de las y los emprendedores

Único diputado electo del Partido Liberal Progresista por la provincia de Alajuela

Diego Vargas

ALAJUELA. El diputado electo Diego Vargas, será el único representante del Partido Liberal Progresista por la provincia de Alajuela, pero dice tener claro lo que desea intentar a partir del próximo primero de mayo, cuando llegue a la Asamblea Legislativa.

“Nuestras luchas serán muchas, pero es hora de poner un alto a nuevos impuestos y más trabas, que han convertido a Costa Rica en un país cada vez más complicado para emprender, producir y vivir”.

“Otro tema de gran importancia para nosotros, es el del agua potable, ya que necesitamos que el AyA sea una Institución más eficiente, porque muchas veces la excesiva burocracia y la duplicidad de procesos, entraban y frenan el acceso a este recurso, que afecta en la calidad de vida de miles de familias” comentó Vargas quien es vecino del cantón de Palmares.

Diego Vargas es Licenciado en Ingeniería Civil, con una especialización en gerencia del INCAE y por más de 20 años ha trabajado en el sector privado, por medio de una empresa propia.

“Puedo decir que entiendo lo que sufren los emprendedores de este país, lo que cuesta sacar una planilla adelante, y con esto no quiero dar a entender, de que nos tengan que regalar las cosas, pero sí que nos dejen trabajar con mayor libertad, estamos en una crisis de empleo y por lo tanto económica; de mi parte no apoyaré la creación de más Instituciones, que es más burocracia y no más impuestos” añadió Vargas.

El Partido Liberal Progresista, del candidato Eli Feinzaig logró sacar seis diputados (3 por San José, 1 por Alajuela, 1 por Heredia y 1 por Cartago), los cuales asumirán funciones a partir del primero de mayo entrante.

