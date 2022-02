Ramonenses compartieron con una de las grandes del Voleibol

Carolina Elizondo | celizondo@celizondo

SAN RAMÓN |Este lunes fue un día de mucho provecho para los integrantes del equipo masculino y femenino de voleibol de San Ramón, los muchachos compartieron con la estadounidense Kimberly Hill, atleta mundialmente reconocida en esta disciplina.

Hill forma parte de la selección de Estados Unidos y cuenta con una impresionante trayectoría en este deporte. En el 2021 ganó medalla de oro en la Liga de Naciones de Voleibol y los Juegos Olímpicos de Japón, en el 2019 ganó medalla de plata en la Copa Mundial FIVB , medalla de plata y mejor atacante en el Campeonato Continental NORCECA, en el 2018 ganó medalla de oro en la Liga de Nacionales de Voleibol FIVB, en el 2016 ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, medalla de oro en el Gran Premio Mundial FIVB y premio a la segunda mejor atacante, en el 2015 ganó medalla de bronce en la Copa Mundial FIVB y en el 2014 obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial FIVB.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un convivio y charla motivacional con la deportista, en la que conversaron sobre técnica, táctica y manejo emocional, aspectos muy importantes que deben ser abordados en la formación de un atleta.

“El domingo el compañero Carlos Badilla, entrenador de baloncesto y profesor de inglés, me contacto para contarme sobre la visita de la jugadora número 15 de la Selección de Estados Unidos que estaba de visita en el país. Para todos fue una sorpresa, fue una experiencia increíble y una gran bendición poder coordinar con don Carlos que me ayudó muchísimo. No te puedo explicar con palabras lo increíble que fue tenerla ahí, es un ídolo mundial en el voleibol femenino, los chicos y las chicas estaban como locos” detalló Alejandro Guerrero, entrenador de los equipos masculino y femenino de voleibol.

Según Guerrero espera mantener el contacto con la jugadora para que en un futuro ella y su equipo puedan realizar visitas como la de este lunes en el país, así los deportistas ramoneses podrán tener un roce con atletas que hoy son reconocidos por su alto rendimiento y que un día iniciaron su carrera de la misma manera como lo están haciendo nuestros chicos.

