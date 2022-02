Segunda ronda: Candidatos y votantes deben volver sus ojos hacia planes e ideas concretos

Atrás queda la jornada electoral del pasado 6 de febrero, cuando los electores decidieron que habrá una segunda ronda entre los candidatos José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Ahora, las agrupaciones políticas y los votantes miran hacia adelante, concentrando su atención en el domingo 3 de abril, cuando se realice las votaciones en segunda ronda para determinar al presidente de Costa Rica, periodo 2022-2026.

El Sol de Occidente conversó con Marlon Mora Jiménez, periodista y expresidente del Colegio de Periodista, quien tiene amplia experiencia en el análisis de temas políticos a través de su sitio VotoCR.com y con William Méndez Garita, especialista en Derecho, Ciencias Políticas y Periodismo.

Apuntes sobre el 6 de febrero

Marlon Mora Jiménez, quien posee un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España; una maestría en Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad y una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad para la Paz y la Universidad Nacional, destacó que las estrategias de comunicación política electoral fueron deficitarias, pero alcanzaron a sorprender.

“Y aunque se criticó la forma en que se comunicaba al final fueron positivas para candidaturas que llevaron críticas muy duras durante toda la campaña. En el caso de Rodrigo Chaves hay un diseño muy pobre, no tan elaborado. Al final de esto hay decepción de la clase política, los electores tomaron la decisión en la urna”, destacó.

A criterio de Mora Jiménez, las instituciones (partidos) no son las que mandan, son las figuras que están inmersas en ellas.

“Tener a doña Pilar Cisneros fue importante para Rodrigo Chaves, lo coloca en esta segunda ronda. Eso si es claro que todavía en la arena política Liberación Nacional tiene seguidores que le hacen sustancialmente potente a una mejor posición”, dijo. sar de la pandemia.

Por otra parte, el analista se refirió a las redes sociales, donde se “atomizaron discursos e hicieron sus quinielas, pero el resultado fue muy lejano de esas burbujas. Recordemos la batalla no está en ese lugar”, aseguró.

Los costarricenses deberán decidir a sus próximo presidente el 3 de abril.

Para el especialista el abstencionismo viene subiendo y no hay nadie que lo pueda parar. Esto se suma que los discursos de las candidaturas fueron erráticos, dispersos y hay muchos cuestionamientos aún sin recibir respuesta.

“La gente no vota porque hay un plan de gobierno. Aunque se informó, nos encontramos que la gente está tan decepcionada. Las costas reflejaron ese abstencionismo, pero podría votar con el corazón de los años que les han pasado factura., en temas de pobreza, narcotráfico, vulnerabilidad, discapacidad, temas de salud graves y con pobreza. El narco y crimen organizados son otras áreas descuidadas, son que sectores que sienten cada cuatro años le dan la espalda y reflejan su malestar no votando, no siendo activos en esa participación”, destacó.

Información será vital para electores

De acuerdo con Marlon Mora, se viene una tormenta y puede suceder cualquier cosa. Por eso hay que informarse bien y ser críticos de quienes quieren gobernar dejando las pasiones y los argumentos vacíos.

“Ambos candidatos tienen debilidades. José María Figueres sigue señalado por un caso de supuesta corrupción: Alcatel. Eso lo lleva y le ha costado zafarse. En todas las declaraciones explicó que nunca declaró porque no lo llamaron”, sostuvo.

En relación a Rodrigo Chaves, explicó que “es una persona con experiencia, pero el tema del acoso que carga pesa. El movimiento feminista se ha externado de que no es lo mejor”.

Para Mora, Figueres tiene un plan de gobierno más completo y el de Chaves es un plan más deficitario de apenas 25 páginas y no dice cómo hacer las cosas. A esto hay que sumar que el liberacionista se preocupó por mostrar personas en posibles equipos, mientras que su oponente no lo ha hecho aún.

“El otro dato novedoso es que Chaves no quiere decir quién lo financia”, refirió.

De cara a la segunda ronda, el analista sostiene que este periodo previo a las votaciones tendrá claro que el país tiene grandes desafíos, y se corre el riesgo de que la decisión no se base en ideas, ni planes ni partidos. Se podría basar en el disgusto social con la clase política.

El Tribunal Supremo de Elecciones está preparando los detalles finales para la segunda ronda electoral.

“Va a ver peligro de una polarización del país. Hace cuatro años fue el aborto o el matrimonio igualitario, ya el país pasó por esa vía. Ahora es un panorama muy diferente, con situaciones calificadas. Estamos ante un partido de tradición contra otro nuevo; una figura que potencia el discurso de Chaves (Pilar Cisneros). Creo que los medios van a tener que demostrar que la gente que nos quiere gobernar tiene ideas claras. En el tema del acoso va a ser primordial el trabajo periodistico van a tener que urgar más en datos que demuestren el tema, versus el argumento de don Rodrigo”, concluyó.

Candidatos deberán ser más claros

Para William Méndez Garita, periodista y politólogo, lo primero que debe quedar claro es que en la elección del pasado 6 de febrero, es que al 30% tradicional del abstencionismo se le debe sumar un casi el 10 % complementario que decidió no participar en la primera ronda.

“Ante las circunstancias de las elecciones, con 25 partidos postulados a la presidencia, ninguno logró generar un enganche que ayuda a disminuir el abstencionismo”, señaló.

De acuerdo con el especialista todavía no hay una explicación científica de por qué más de un 16% de los votos fueron para Rodrigo Chaves. “En eso nos vamos a concentrar grupos de análisis político y sociológico, para entender por qué votaron por diferentes partidos”.

Lo que sí es claro, afirma Méndez Garita, es que en la segunda ronda los candidatos van a tener que hacer un esfuerzo doble: el primero en mantener los votos captados para segunda ronda y el segundo para llegar a un público captar a votantes de un grupo amplio, dividido en indecisos y votantes de otros partidos.

“Debe haber un rediseño de las campañas de los dos candidatos, no solo en lo publicitario sino en el mensaje, la construcción de alianzas y de generar confianza más allá de las alianzas junto a una capacidad de movilización de electores que concreten el resultado final”, explicó.

De acuerdo con Méndez Garita, para armar el plan de trabajo hay dos etapas. La primera se empezó a gestar antes del domingo 6 de febrero y l asegunda la que comenzó a la luz del resultado de las elecciones.

“Las alianzas de no se hacen después, sino que se viene trabajando en ellas durante los debates, relaciones de equipos técnicos, la cual es palpable desde los mensajes de coincidencia, de afinidades, empatías y de intereses.

En ese marco de negociación o de alianzas, el tema de conformar un equipo de trabajo para gobernar señala que la cantidad de nombramientos son unos 600 por parte del presidente. Hay una estructura a llenar con miembros del partido que quede en el poder y con personas de grupos con los que hace alianza.

“En estas primeras semanas va a privar un silencio, porque los partidos entran a trabajar internamente en un proceso de construcción de alianzas posibles para asegurar la segunda ronda. Esos sí, no todas las alianzas logran ese éxito, a veces se equivocan escogiendo a sus aliados”, detalló.

En este tema, Méndez Garita destacó que es importante recordar que Rodrigo Chaves es una persona con amplia experiencia internacional, pero sin experiencia política donde las cosas se hacen de una manera y no es muy obvio.

“Se trabaja debajo de la mesa. Don José María en este plano tiene un mejor conocimiento de cómo moverse en la búsqueda de estas alianzas. Eso no significa que esas alianzas le aseguran el triunfo, sino que depende de otros factores. Esos equilibrios de lograr buenos mensajes, acompañamiento y alianzas”, subrayó.

Para el politólogo, la etapa de señalamientos con calificativos de “acosador” y “ladrón” está agotada. Su tesis es que no necesariamente va a tener la misma repercusión.

“Puede incidir, pero no es determinante. El fenómeno Fabricio fue personalizado hacia él, en este caso las críticas a Chaves o José María no tienen el mismo impacto, son críticas de diversos nivel. Pueden ser que aparezcan cosas que no se sepan, pueden aparecer nuevos elementos de verdades que no conocemos que puedan impactar la sociedad”, dijo.

Según Méndez Garita, Chaves tiene un largo camino que recorrer, ya no tiene buen programa de gobierno según estudios comparativos. Además, se nota que no hay cuadros políticos preparados para cargos del estado, hay una ausencia de experiencia en conducir la administración pública que es muy particular, bajo el principio de “Estado de Derecho”, señaló.

De acuerdo con el analista, Chaves está frente a un candidato que lo tiene casi todo resuelto, a quien lo que le falta es sumar otros partidos para la formulación de un gobierno de unidad nacional.

