¡Sorpresa electoral! Chaves se enfrentará a Figueres en segunda ronda

Andrés Castro | acastro@elsodeoccidente.com

SAN JOSÉ. Rodrigo Chaves, candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático (PSD) se enfrentará en segunda ronda a José María Figueres de Liberación Nacional (PLN). Un resultado sorpresivo, si recapitulamos los resultados de las encuestas.

A eso de las 8:45 de la noche de este domingo 6 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer los resultados parciales con el 13,48% de las juntas receptoras procesadas. Para ese momento, Chaves era el tercero, porcentualmente cerca de Fabricio Alvarado, quien ocupaba el segundo lugar detrás de Figueres.

Sin embargo, bastaron 2 reportes más para que el PSD se fuera arriba de Nueva República (NR), en una tendencia que continúo en aumento, y que sobre las 10 de la noche tenía a Chaves a las puertas de pronunciar su discurso, celebrando el pase a segunda ronda.

“Les pido, les ruego, que dejemos atrás el conflicto, la confrontación estéril. Comprometámonos a hacer una campaña de altura, propositiva y de ideas. He sido atacado por unos pocos. Si he cometido un error, les pido perdón”, manifestó Chaves en su discurso.

Y sí, hablamos de ¡sorpresa electoral! ya que los últimos estudios de opinión publica lo ubicaban entre el cuarto y sexto lugar, muy lejos del porcentaje que finalmente obtuvo, y que hoy lo tienen de cara a dos meses más de campaña, pero esta vez, con un único contendiente.

¡Gracias costarricenses por participar de esta jornada electoral y seguir haciendo grande la democracia de nuestro país! #CostaRicaMereceGanar — José María Figueres (@figuerescr) February 7, 2022

Nada más y nada menos que José María Figueres del PLN, quien siempre reinó en las encuestas, pero que al parecer, capitalizó una buena cantidad de votos indecisos, con un 27,28%, en el corte número 19 de TSE, muy lejos de su contendor.

Corte 19 del TSE.

El cuarto lugar fue para Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para quién las encuestas y varios analistas políticos auguraban en segunda ronda. Su resultado, estuvo no muy lejos de Eli Feinzaig del partido Liberal Progresista (PLP).

Llama la atención, pero no sorprende, el desastre del partido oficialista, pues Acción Ciudadana (PAC) no logró ni el 1% de los votos, y no consiguió escaños en la Asamblea Legislativa.

La ley establece que para evitar una segunda ronda el primer candidato debe obtener al menos un 40% de los sufragios. Ante los resultados, no queda más que esperar al domingo 3 de abril cuando se definirá quién ocupará la silla presidencial en Zapote, esta vez, serán solo dos opciones: Figueres o Chaves.

