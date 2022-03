Con nuevo horario y mejoras en su estructura, piscina del Complejo Deportivo Rafael Rodriguez espera a los ramonenses

Carolina Elizondo | celizondo@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN. Con el fin de mejorar la fachada de la instalaciones del área de la piscina del Complejo Deportivo Rafael Rodríguez en San Ramón, la administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación mantuvo el espacio cerrado por algunos días mientras se desarrollaban los trabajos.

Hace unos días la intervención que se desarrolló en conjunto entre la junta directiva del complejo, la municipalidad ramonense y el voluntariado finalizó, abriendo nuevamente sus puertas al público en general.

“Realmente era una necesidad que teníamos. Por muchos años no se había invertido en el área de la piscina como en otras áreas, entonces vamos resolviendo a como vamos pudiendo porque los recursos del comité son muy pocos”, detalló Jessica Acosta, presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Ramón.

La obra inició con el cambio de las instalaciones del área donde se ubican los entrenadores de natación que anteriormente era bajo techo pero presentaban serios daños por los paso de los años y en cualquier momento podían caer encima de quienes utilizaban el sector, por ello la importancia de hacer las mejoras. Además del cambio del techo, se cambiaron las vigas y los drenajes. En temas de embellecimiento del área los encargados le dieron un retoque en la pintura de la gradería y en los pisos de la piscina en general, también eliminaron varias grietas que existían, pintaron las zonas de seguridad y cambiaron el piso antiguo de los baños por antideslizantes.

Según comentó Acosta, uno de los futuros proyectos es abrir un grupo con especialista en estimulación temprana para los más pequeños de la casa y mejorar el espacio en los baños para mayor comodidad de la población con alguna discapacidad que visita el recinto deportivo.

“Queremos hacer un área debajo de las graderías que sea un camerino para que las personas con discapacidad tengan un espacio mayor. Muchos vienen a terapia y a veces los baños no tienen las comodidades cuando es un papá y un niño con discapacidad y más si ya es un poco grande y no se puede cambiar en cualquier área. Actualmente existe un baño para personas con discapacidad cumpliendo con la ley pero no pensando en este tipo de necesidad”.

El nuevo horario de la piscina es de lunes a viernes de 6:00am a 9:00pm, los sábados de 6:00am a 2:00pm. Hay un nuevo tarifario con entrenador o sin entrenador con precios que van desde los 14 mil colones a los 25 mil colones, el costo por uso diario es de 2 mil colones. Para mayor información de horarios, reglamento y tarifas se puede comunicar con los encargados del Complejo Deportivo Rafael Rodrguez por medio del whatsapp 8939 6336.

