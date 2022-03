Municipalidad de San Ramón continúa trabajando por el desarrollo del cantón

Anyelin Campos

San Ramón. Como parte de las funciones que tiene el Municipio Ramonense es dar mantenimiento a las calles y caminos de todo el cantón, acción que a su vez fomenta y mejora el desarrollo de las comunidades.

Precisamente los proyectos que se han desarrollado en las últimas semanas, son un vivo ejemplo de cómo la Municipalidad en coordinación con los vecinos, logra mejorar la calidad de vida de las personas y aporta en gran parte, en sus actividades económicas.

En Carrera Buena se dio la conformación del camino, con estas mejoras en las vías, cerca de 30 familias dedicadas a la quesería se verán beneficiadas en uno de los distritos con menos fuentes de trabajo en el cantón. Más de 1000 kilos de queso son producidos y transportados por semana, en esta localidad.

En Zapotal, se distribuyeron más de 800 viajes de lastre en 15 km de camino, además de 1 km de asfaltado colocado en las partes más problemáticas del camino para mejorar el tránsito por la zona.

“Nosotros esto nunca lo hemos visto, ver este trabajo en el distrito de Zapotal, es algo inolvidable (…) un trabajo por parte de la Municipalidad con Nixon Ureña a la cabeza, donde con mucho amor y esperanza ellos se han puesto la mano en el corazón y han dicho Zapotal lo merece, Zapotal tiene que tener un camino de invierno y verano donde todos los que vivimos en este pueblo tenemos que disfrutarlo. Si no tenemos un buen camino no tenemos el mejor acceso a la salud, a la educación, si no tenemos un buen camino, no tenemos progreso económico. Los que vivimos en este pueblo sabemos lo que se nos dificulta salir desde aquí hasta el centro de San Ramón sin un buen camino. Ahora estamos disfrutando de un camino en excelente estado en más de 15 km, totalmente lastreado, y cuneteado”, expresó Maximino Salas, síndico de Zapotal.

Las cuadrillas municipales también han trabajado en otros sectores del cantón: se realizó un bacheo en Los Jardines y distintos puntos en San Juan. También, se llevaron a cabo bacheos en diferentes puntos del casco central y periférica.

Por otra parte, está próximo a dar inicio el proyecto de asfaltado en 1 km de Calle Jícaros en Bolívar, un proyecto sumamente necesario y que ha sido esperado por años, por los vecinos de este sector.

Asimismo, a inicios de febrero se dio como terminado el mural de 140 m de longitud, ubicado en el costado Este del Cementerio Municipal. Una obra de arte abstracto realizada por el pintor ramonense Leandro Moya, denominado “Paseo de la ciencia y la cultura”.

