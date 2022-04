Llegada de lluvias activa alertas para evitar colapsos viales y accidente

En años anteriores, las fuertes lluvias de la temporada causaron grande problemas en las principales calles del cantón de San Ramón.

Para circular por algunas de las vías casi que era mejor hacerlo en lancha. Algunas de principales las rutas se convirtieron en verdaderos ríos e, incluso, impidieron el paso de vehículos.

Vídeos captados por ciudadanos del cantón poeta, mostraron las calles llenas de agua y las malas condiciones en que quedaron por varios minutos.

Al igual en que años anteriores, los sistemas de alcantarillados no dieron abasto y calles, como las ubicadas en la esquina noroeste de la terminal de buses municipal, terminaron llenas de agua afectando además a algunos locales comerciales.

Estas anegaciones se presentaron, principalmente, por la saturación del sistema de alcantarillado, muchas veces afectado con la basura lanzada por los pobladores, quienes de manera irresponsable no depositan adecuadamente los desechos “menores”.

Pero la lluvia no solo trae problemas de tránsito vehicular en las ciudades, sino que también pueden causar severos daños en aquellas viviendas donde no existe un adecuado trabajo de prevención previo al inicio de la temporada lluviosa.

A esta lista se pueden sumar los efectos que las constantes rayerías pueden generar en equipos eléctricos y hasta en la pérdida de vidas humanas, por no adoptar acciones de protección personal al desplazarse por vías públicas.

Claro está, en lugares propensos a las inundaciones o deslizamientos la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos (CNE) hace el llamado para estar atentos y evitar alguna tragedia.

Acciones preventivas en San Ramón

El cantón de San Ramón posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por: Quebrada Estero, río Barranca, río Grande, Quebrada Gata, río Balsa, río La Paz, río San Pedro, Quebrada Caballero.

“A lo anterior se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando en la reducción de la capacidad de la sección hidráulica y provocando el desbordamiento de ríos y quebradas. Esta situación ha sido generada por los serios problemas de construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón de San Ramón”, señala la Municipalidad ramonense en su página web, en el apartado de Amenazas Hidrometeorológicas.

Un antes y un después. La Municipalidad ramonense aplicó acciones para evitar que las lluvias causen daños como las inundaciones del 2020.

Las zonas o barrios que pueden ser afectados y con alto riesgo por las inundaciones o avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionadas son: Quebrada Estero: Sabana, Centro; Quebrada Caballero: Badilla, Belén, Centro Norte y Quebrada Gata: Cementerio, Barrio Ladrillera.

Con la próxima llegada de la temporada lluviosa, la Municipalidad de San Ramón ha venido realizando diversas acciones, en años anteriores, para evitar que las calles vuelvan a sufrir colapsos con la llegada de las lluvias.

“Iniciamos la semana trabajando en la limpieza de cuentas, alcantarillas, tragantes y cajas de registro en el casco central. Alrededor de 15 bolsas de basura se recogieron en esta limpieza, y es esta misma basura la que ocasiona inundaciones en las vías públicas cuando inicia el invierno”, destacó un informe municipal en su sitio de Facebook.

El texto recalca que la responsabilidad es de todos. “La basura que tiramos en la calle afecta nuestras viviendas y locales comerciales cuando llueve. Hagamos consciencia y por el bienestar de todos, no tire su basura en las calles”, agrega la publicación.

Al mensaje emitido por el municipio se unió el alcalde, Nixon Ureña, quien recalcó que se ha trabajado en la limpieza de las alcantarillas más problemáticas del casco central en la época lluviosa. “Por favor tomemos conciencia y evitemos depositar los desechos en lugares inadecuados”, afirmó el alcalde.

Anterior a estas acciones municipales, el funcionario utilizó su página en Facebook para dirigir un mensaje a los pobladores, el cual textualmente cita “aprovecho esta mañana lluviosa de sábado para recordarles que podemos reducir el número de emergencias de la época realizando la limpieza de alcantarillas y siendo responsables con nuestros desechos para evitar pérdidas en nuestros hogares y comercios”.

Ureña concluyó su mensaje a la comunidad recordando que “mantener el cantón limpio no es solo responsabilidad de los compañeros de Aseo de Vías, es responsabilidad de todos”.

Evite inundaciones por mal estado del techo

Dar un adecuado mantenimiento a los techos le puede evitar inconvenientes cuando los aguaceros sean más frecuentes por la entrada del invierno.

Según el Manual de Mantenimiento de Vivienda de la Cámara Costarricense de la Construcción “por las condiciones climáticas de nuestro país (viento, lluvia y cambios de temperatura), las cubiertas de techo son un elemento que requiere de actividades de mantenimiento rigurosas”.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), señala que “los cuatro problemas recurrentes son las láminas de zinc oxidadas (herrumbradas), láminas sueltas, presencia de fisuras (responsables de originar las molestas goteras) y las canoas”.

La Cámara recomienda barrer y limpiar las cubiertas prestando especial atención a los accesorios (canoas, cumbreras, limahoyas y botaguas) para evitar acumulaciones de basura que provoquen empozamientos y filtraciones.

Limpiar las cajas de registro ayudará a evitar que el agua del techo no fluya adecuadamente.

Trate de identificar reventaduras, hundimientos y clavos o tornillos flojos. Se debe corregir reemplazando tornillos, usando cintas o soluciones tapagoteras y si es necesario cambiando las láminas.

Según el Manual “dependiendo del tipo de cubierta y la zona en donde se ubique la vivienda, es recomendable pintar la cubierta al menos cada 2 años para su protección”, aunque se recomienda hacer esta labor durante la época seca.

No debe olvidar la forma correcta en que deberá desplazarse por el zinc. “No se debe caminar directamente sobre el zinc, lo adecuado es hacerlo sobre alguna tabla de madera”, destaca el Banhvi.

El Manual de la Cámara de Construcción añade que también “se debe caminar sobre las líneas de los clavos o tornillos y nunca al centro de las láminas”.

Rayería, un enemigo de sus electrodomésticos

Con la llegada de la época lluviosa se da la aparición de las rayerías y, cuando esto sucede, una de las preocupaciones en los hogares es que los electrodomésticos y equipos electrónicos sufran daños por las cargas eléctricas de los rayos, o bien por los constantes cortes de electricidad durante este fenómeno natural.

Aunque suene muy básico, la forma más sencilla para prevenir y proteger averías en los aparatos es desconectándolos cuando haya lluvias fuertes o existan pronósticos de tormentas eléctricas.

Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos e Industriales (CIEMI) señala que además es fundamental verificar si su instalación eléctrica posee un sistema de puesta a tierra. La organización recuerda la importancia de recurrir a electricistas profesionales para obtener dicha asesoría y revisión.

Tome en cuenta que el mercado comercial se pueden adquirir algunos productos que le ayudarán a evitar deterioro o daño permanente en sus equipos o artículos de funcionamiento eléctrico.

Por ejemplo, existen los supresores de picos, los cuales ayudan a disminuir los efectos de los rayos en los equipos o electrodomésticos. Esto lo logra al desviar la sobrecarga eléctrica hacia la tierra, impidiendo el flujo continuo de la corriente restante.

Por otra parte, tome en cuenta la necesidad de hacer una revisión periódica sobre el estado del cableado eléctrico. Cuando este se encuentra en condiciones no óptimas puede afectar desde la iluminación hasta tomacorrientes e incluso tiene puede incidir en la capacidad de evitar incendios en el hogar.

Una de las situaciones más frecuentes de daños ocurre cuando luego de un apagón se produce el regreso de la energía eléctrica. Esto ocasiona que si no se cuenta con un protector de voltaje ocurra lo que popularmente se conoce como “se quemó” el artículo.

La rayería puede tener consecuencias en artículos materiales, como con la vida de las personas.

Debido a que los voltajes de las redes eléctricas no son estables todo el tiempo, los protectores ayudan a gestionar y administrar la energía de forma adecuada. De manera automática funciona bloqueando las altas tensiones y enviando los voltajes excesivos a tierra.

Este protector deja pasar solo el voltaje necesario para los equipos, permitiéndoles reiniciarse dejando pasar la corriente para que los artefactos y electrodomésticos se enciendan nuevamente. En el caso de las computadoras o equipos de uso prolongado, usted puede recurrir al uso de un Sistema de Fuerza Interrumpible (UPS), cuya función principal es evitar una interrupción de voltaje en la carga a proteger, así como la fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo.

La muerte puede llegar por un rayo

La rayería que suele acompañar a los aguaceros o también caer en seco cuando las condiciones atmosféricas lo propician, esta situación puede ser motivo para que un ser vivo pierda la vida. Desde personas hasta animales han sufrido el golpe en seco de un rayo que ha acabo con su muerte.

En setiembre del año 2010, un hombre de 40 años y un niño de tan solo 4 años de edad murieron después de que un rayo cayó por donde transitaban en San Ramón de Alajuela, además una mujer también resultó herida y un niño de 10 años.

En Costa Rica, el 95% de los rayos que caen sobre suelo costarricense son registrados mediante una red de sensores, conocidas como Detección de Descargas Atmosféricas, la cual permite identificar la ubicación, hora e intensidad del impacto. Costa Rica registra, en promedio, más de 500 mil descargas atmosféricas cada año. Por día caen, en promedio, 1.300 rayos en el país.

Información del Centro para Prevención y Control de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos destaca no se debe de estar en lugares abiertos o al aire libre cuando hay descargas atmosféricas y mucho menos buscar refugio debajo de un árbol.

Lo que debe hacer:

Esté atento

Vea el pronóstico del tiempo antes de participar en actividades al aire libre. Si anuncia tormentas eléctricas, posponga el viaje o la actividad que tenía planeada o asegúrese de que haya un lugar cercano adecuado donde se pueda refugiar.

Vaya adentro

Recuerde la frase: “Con el rugido de un trueno, váyase para adentro”. Busque un refugio seguro y cerrado cuando oiga un trueno. Ejemplos de refugios seguros son las casas, las oficinas, los centros comerciales y los vehículos de techo duro (no de lona) con las ventanas subidas.

Agáchese cerca del suelo y sepárese de los demás

Si se encuentra afuera en un lugar abierto, póngase en cuclillas como una pelota, con las rodillas y los pies juntos, la cabeza baja y las manos sobre las orejas de modo de estar lo más cerca del suelo y hacer el menor contacto posible con el suelo. NO se recueste. Los rayos crean corrientes eléctricas en la superficie de la tierra que pueden ser mortales, aun a más de 100 pies (unos 30 metros) de distancia de donde cayeron. Ponerse en cuclillas es la mejor combinación de estar bajo y tocando el suelo lo menos posible.

Sepárese de los demás

Si usted está con un grupo de personas durante una tormenta eléctrica, sepárese de los demás. Esto reducirá la cantidad de lesiones en caso de que caiga un rayo al suelo.

Lo que NO debe hacer

Quedarse en espacios, estructuras o vehículos abiertos

Durante una tormenta eléctrica, evite estar adentro de un vehículo abierto como los convertibles, las motocicletas y los carros de golf. Evite quedarse debajo de estructuras abiertas como porches y glorietas o en las casetas de béisbol y los campos deportivos. Y manténgase alejado de los lugares abiertos como, por ejemplo, las canchas de golf, los parques, las áreas de juegos infantiles, las lagunas, los lagos, las piscinas de natación y las playas.

Permanecer cerca de estructuras altas

NO se recueste sobre un piso de concreto durante una tormenta eléctrica. Evite también apoyarse contra las paredes de concreto. La electricidad de los rayos puede conducirse por los cables y las barras de metal que hay en las paredes y los pisos de concreto.

Consejos de seguridad si está adentro

Aunque su casa sea un lugar de refugio seguro durante una tormenta eléctrica, quizás todavía esté en riesgo. Casi una tercera parte de las lesiones producidas por los rayos ocurren adentro. Los siguientes consejos son para mantenerse seguro y reducir su riesgo de que le caiga un rayo mientras se encuentre adentro.

Evite el agua

NO se bañe, duche, lave los platos ni tenga ningún otro tipo de contacto con agua mientras dure la tormenta eléctrica, porque la electricidad del rayo puede conducirse por las cañerías del edificio.

Evite los equipos electrónicos

NO use la computadora (ni siquiera una portátil), el sistema de videojuegos, la lavadora, la secadora de ropa, la estufa o cocina ni nada que esté conectado a un enchufe eléctrico. La electricidad de los rayos puede conducirse por los sistemas eléctricos, de recepción de radio y televisión, y por los cables y las barras de metal de las paredes y los pisos. Para proteger los artefactos eléctricos, instale protectores contra sobretensiones para la casa entera.

Evite los teléfonos con cable

NO es seguro usar los teléfonos con cable durante una tormenta eléctrica. NO los use. Sin embargo, sí es seguro usar los teléfonos inalámbricos y celulares durante una tormenta.

Evite las ventanas, las puertas, los porches y el concreto

NO se recueste sobre un piso de concreto durante una tormenta eléctrica. Evite también apoyarse contra las paredes de concreto. La electricidad de los rayos puede conducirse por los cables y las barras de metal que hay en las paredes y los pisos de concreto.

