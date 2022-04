TSE y Ministerio de Salud actualizan lineamiento sanitario

Para segunda ronda electoral

En esta ocasión, no aplicará el distanciamiento físico y partidos políticos podrán utilizar guías electorales y espacios exteriores en los centros de votación.

Se mantendrá el uso obligatorio de mascarilla.

NACIONALES | Producto de la más reciente actualización del “LS-SI-031 Lineamiento Nacional para la celebración de la Elección Nacional a realizarse el domingo 6 de febrero de 2022, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”, comunicada en días pasados por el Ministerio de Salud al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el próximo domingo 3 de abril será posible que los partidos políticos puedan usar los espacios situados en las afueras de los centros de votación, para colocar toldos (o afines) en un área máxima de 3 x 3 metros, así como contar con la presencia de guías electorales para acompañar a los adultos mayores y votantes con discapacidad, que así lo requieran. Además, a partir de hoy, se eliminó la disposición que obligaba a respetar el distanciamiento físico de 1.8 metros entre electores, pero se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla, tomando en cuenta que la pandemia persiste aún en el país.

El TSE recuerda que -tal y como lo estableció para la primera vuelta-, no se permitirá en las zonas exteriores de los centros de votación la instalación de equipos de sonido, grupos de música en vivo, cimarronas, comparsas u otros.

En cuanto al lavado o desinfección de las manos, si bien este no es un requisito obligatorio para acceder a los centros de votación, sí es una recomendación, por lo que, el TSE pone a disposición de los electores los insumos necesarios para que, aquellos que así lo deseen, puedan realizarlo antes de ingresar al centro de votación, pero teniendo claro que el no hacerlo no será un impedimento para ejercer el voto.

De igual forma, los electores que lleven y utilicen para su desinfección, el alcohol de su pertenencia (bajo su propia responsabilidad), podrán ingresar de forma ordenada e inmediata al centro de votación.

Cabe destacar que, el TSE mediante su Cuerpo Nacional de Delegados, ya informó estas disposiciones a las agrupaciones partidarias.

La actualización completa del lineamiento se puede visualizar en el enlace https://www.tse.go.cr/2022/pdf/Lineamiento-Nacional-segunda_votacion.pdf

Ciudadanos cuentan con diferentes alternativas gratuitas para conocer su lugar de votación

Más de 3.5 millones de personas inscritas en el padrón electoral o listado de votantes, tienen la posibilidad de ingresar a la página web del TSE, realizar una llamada telefónica o enviar un mensaje de texto al número 1020, y de inmediato conocer la provincia, cantón, distrito electoral y centro de votación donde le corresponderá sufragar en esta segunda ronda.

La información puede obtenerse por estas vías:

Sitio web del TSE.

Al ingresar a la página www.tse.go.cr la persona encontrará un banner denominado “¿Dónde votar?”. Tan solo debe digitar su número de cédula de identidad, tal y como aparece en la misma, y se desplegará un mapa de Google Maps mostrando la ubicación geográfica de la escuela, colegio u otra edificación donde le corresponderá sufragar. Además, obtendrá el nombre completo del elector, provincia, cantón, distrito electoral, centro de votación (con su dirección), número de mesa de votación y de elector.

Los costarricenses empadronados fuera del país también pueden utilizar este motor de búsqueda para conocer su lugar de votación.

Llamada gratuita al 1020

Desde un teléfono celular o residencial, el interesado puede llamar al 1020. Solamente debe digitar el número de cédula tal y como aparece en su documento de identidad, seguido de la tecla numeral (#), e inmediatamente la contestadora le indicará el nombre, la provincia, cantón y distrito electoral, centro de votación, número de mesa y de elector, donde se encuentra inscrito.

Mensaje de texto

La misma información que se puede obtener realizando la llamada telefónica, se conseguirá mediante el envío de un SMS al número 1020. Igualmente, tiene que digitarse el número del documento de identidad completo para recibirla.

Línea 800 ELECTOR

Asimismo, desde el pasado 28 de marzo, el TSE puso a disposición del público el número 800 ELECTOR (800-353-2867), para consultar el lugar de votación, realizar consultas relacionadas con el proceso electoral e interponer denuncias.

Cabe destacar que, esa línea telefónica tendrá un horario de atención especial durante el fin de semana de las elecciones:

Viernes 1° y sábado 2 de abril: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo 3 de abril: De 5:30 a.m. a 8:00 p.m.

#VotanteInformadocr

Otra manera de conocer el sitio de votación, efectuar consultas frecuentes del proceso electoral, informarse de fechas importantes, interponer denuncias y visualizar los resultados provisionales y definitivos de las elecciones, es la aplicación móvil gratuita llamada #VotanteInformadocr

El TSE recomienda a los electores utilizar esta amplia gama de opciones informativas antes de acudir a su centro de votación el próximo domingo 3 de abril, cuando se elegirá a la Presidencia y Vicepresidencias de la República.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...