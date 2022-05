Cortometraje costarricense “Luz Nocturna” dirigido por la cineasta Kim Torres, y producido por la palmareña Alejandra Vargas Carballo fue elegido para competir en el Festival de Cannes

Film fue elegido entre poco más de 3500 películas para competir por la Palma de Oro de cortometrajes.

Festival de Cannes se celebró del 17 al 28 de mayo.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

Arte y Cultura. El cortometraje Luz nocturna, dirigido por la cineasta costarricense Kim Torres y producido por Alejandra Vargas Carballo, oriunda de Palmares, fue escogido entre poco más de 3.500 películas para competir por la Palma de Oro de cortometrajes del Festival de Cannes.

Luz nocturna entró en la contienda junto a ocho filmes que fueron proyectados entre el 17 y 28 de mayo, en el evento cinematográfico más reconocido y prestigioso de los circuitos festivaleros del mundo.

Tanto Kim, como Alejandra son egresadas de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, y en el caso de Alejandra es egresada de Bachillerato Internacional del Colegio Bilingüe de Palmares.

“No les puedo explicar el sentimiento de agradecimiento y alegría. Kim y yo nos hemos esforzado por seguir haciendo el cine que queremos, juntas y rodeadas de un equipo que nos sigue acompañando todos los días. Gracias gracias a todos los que han estado”, expresó la productora palmareña.

Semanario Universidad conversó con la directora de este filme, y entre los detalles que brindó Torres destacó que no es la primera costarricense que es seleccionada en alguna de las competiciones de Cannes. Como ella misma señala, varias mujeres cineastas ticas han caminado por la alfombra roja del Festival, pues sus películas fueron reconocidas por su sólida calidad estética y narrativa.

En ese sentido, destaca que las plataformas y circuitos del cine alternativo “están viendo a Costa Rica como un pequeño nicho, un pequeño semillero de talentos nuevos con mucha presencia femenina, que es algo muy particular. Al respecto he investigado un poco y no he encontrado otros lugares donde suceda que haya un grupo de cineastas mujeres que están empujando y que trabajemos de una forma tan solidaria”, afirmó Torres.

Sobre la selección en Cannes. “Es muy abrumador, porque la verdad no me había cruzado por la mente que era una posibilidad. Nosotros mandamos el corto y hubo mucho silencio, hasta que de repente fue: “por cierto fue seleccionada”. Fue una sorpresa genuina, me agarraron en curva, me llamaron al teléfono en México de un número francés y no entendía nada. Fue muy raro y de hecho no me la creí hasta que lo publicaron oficialmente. Pero la verdad me emociona muchísimo porque este corto no es tan digerible en muchos sentidos y a veces da un poquillo de miedo experimentar, porque sabemos que dentro de esa experimentación hay una gran posibilidad de que no salga algo interesante. Aún así fue algo que intentamos con la fotógrafa porque lo peor que puede pasar es que no pase nada”, expresó la Directora.

Lea la entrevista completa en: https://semanariouniversidad.com/cultura/hacer-cine-es-encontrar-gente-especial-con-quien-sincronizas-creativamente/

El equipo artístico que hizo posible esta representación costarricense en tan importante evento está conformado de la siguiente manera:

-Directora: Kim Torres

-Productora: Alejandra Vargas Carballo

-Guionistas: Kim Torres y Luisa Mora Fernández

-Directora de Fotografía: Mel Nocetti

-Dirección de Arte: Mauricio Esquivel

-Diseño Sonoro: Gabriela Rivas Feoli

-Montaje: Mauricio Esquivel y Adriana Ramírez Meza

-Compositor: Rogelio The IIIrd

-Postproducción de imagen: Chisco Arce

