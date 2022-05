Ramonense Karla Pineda Martínez debuta como solista en un concierto de Temporada Oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica

Los boletos para ambas fechas del IV Concierto de Temporada Oficial de 2022 de la OSNCR se vendieron en su totalidad.

Karla fue una de las ganadores del programa “Jóvenes Solistas” en su edición 2021.

Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com

SAN RAMÓN. Mezzosoprano costarricense, nace en 1994 en San Ramón de Alajuela. Es Bachiller en Educación Musical y ganadora del concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional en su edición 2021.

Inició sus estudios musicales en el SiNEM (2010) y luego en el Conservatorio de Música de Occidente (2012). Comenzó la carrera de Bachillerato en Enseñanza de la Música en la UCR (2013). Inició sus estudios de canto con la maestra Guadalupe González Kreysa (2016) y fue admitida a la Etapa Básica en Canto de la EAM-UCR (2018).

Actualmente, está concluyendo su Bachillerato en Música con énfasis en Canto en la UCR (2021), con la M.M Sofía Corrales Lara y cursa la Licenciatura en Enseñanza de la Música.

Ha participado como solista con la Orquesta Humanidades (2016), “Stabat Mater” de Bruno Vlahek con Vox Nova (2018), la producción de la Noche de Piratas (2018) presentando “Mar y Cel” del dramaturgo Ángel Guimera, Misa Criolla de Ariel Ramírez (2018), Tributo a Queen (2018), La Bandada, musical urgente para tiempos convulsos (2019), del compositor Carlos Castro y Roxana Ávila, en el Taller de Ópera de EAM-UCR (2019) participa en “Amahl y los visitantes nocturnos” de G. Menotti y “Orfeo et Euridice” de C. Gluck. También participó en el montaje de la ópera “Gianni Schicchi” de Puccini (2020), en el proyecto The Queen de OSN-CR (2020), en el concierto de Jóvenes Solistas de la OSN-CR (2021). Actualmente Karla es parte del Opera Studio de la Compañía Lírica Nacional.

También ha participado en Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales de Ópera, tales como: Ópera Sin Límites y Concurso Linus Lerner (México, 2020, 2021), Ópera en mi ciudad (Panamá, 2021) y Jóvenes Solistas de la OSN (Costa Rica, 2021). Fuera de Costa Rica, Karla ha dado conciertos en México (2022).

Ha recibido clases maestras con: Guadalupe González Kreysa, Rogelio Riojas-Nolasco, Massimo Pezzutti, Julio Cordero, Ernesto Rodríguez, Beverlyn Mora, Andrew Stuckey, Elio Orciuolo, Maria Russo, Sofía Corrales Lara y Kristin Dauphinais.

Este fin de semana, el pasado viernes 27 de mayo y hoy domingo 29 de mayo, Karla debuta en IV Concierto Temporada Oficial 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional, con un programa donde se interpretará Mozart, Rondo para piano y orquesta Beethoven, Fantasía coral Mozart, Requiem. Eventos que vendieron la totalidad de sus boletos.

