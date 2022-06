Cauteloso ante posibilidad de finiquito en ruta San José-San Ramón: diputado Diego Vargas

ASAMBLEA LEGISLATIVA | Aunque está insatisfecho con el lentísimo avance de la ampliación de la ruta San José-San Ramón, el diputado Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, se mostró cauteloso con la posibilidad de un finiquito y llamó a medir si eso haría volver el proyecto a su estado inicial del año 2015.

“Comparto las preocupaciones del Ministro de Obras Públicas sobre los altos salarios que se pagan en el Fideicomiso de la Ruta 1 y sobre la ausencia de sanciones por incumplimientos, pero me genera dudas si al romper el contrato actual nos devuelva a las condiciones en que estábamos antes de firmarlo, o que implique demandas millonarias por el pago de indemnizaciones como ya se hizo una vez con la empresa brasileña OAS”, expresó el diputado Diego Vargas.

“Esperaría que el anuncio de la posibilidad de un finiquito sea un golpe en la mesa del Ministro para decir que no le parece lo que el contrato especifica y que no le satisface el avance del proyecto. Pero sí debe revisar la unidad administradora del fideicomiso del BCR, ya que su contratación original no incluía la gestión del proyecto, y de ahí el incumplimiento del cronograma, la cantidad de obras impostergables que no se han hecho y la ausencia de condiciones que hoy deberían estar listas para concluir con lo que se prometió desde el inicio”, agregó el legislador.

El diputado Diego Vargas hizo un llamado para que el tema se analice con calma, porque un rompimiento del contrato podría retrasar la ampliación de la ruta San José – San Ramón muchos años más y eso afectaría el desarrollo de Occidente y las comunidades de esa región.

Vargas lamentó también que, a esta fecha, apenas se tienen los resultados de los estudios de factibilidad técnica, ambiental y económica del proyecto; pero no hay diseños, ni existe un modelo de estructuración financiera, y eso hace sentir que sí se debe romper la relación contractual pero, no sin antes, ver los pro y los contra para la zona que se vería afectada.

