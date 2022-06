Inoperancia de AYA para reducir pérdidas de agua: Diego Vargas, diputado

NACIONALES | El diputado Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, denunció que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA, mantiene pérdidas de agua que superan el 50% del total del recurso hídrico que administran.

Vargas llamó la atención sobre los niveles de agua no contabilizada que tiene AyA producto de fugas, ausencia de facturación, consumos ilegales o no medida con precisión y advirtió que un crédito gestionado por la institución para controlar ese problema desde hace siete años no ha tenido avances significativos.

“Los estándares internacionales dicen que las pérdidas de un acueducto son normales, pero no deben pasar de un 15% si está bien administrado, ni de un 30% cuando tienen mala administración; sin embargo, en Costa Rica superan el 50%”, dijo Vargas.

En el año 2015 AyA obtuvo un crédito por $130 millones de dólares con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, con el fin de desarrollar el Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, RANC-EE, para bajar el porcentaje de líquido no registrado.

No obstante, según el último informe de ejecución de créditos del Ministerio de Hacienda, ese préstamo presentaba, a finales del 2021, un desempeño crítico y aún estaba en fase de ajuste en los carteles.

“Han pasado siete años desde la formalización del crédito sin ningún avance significativo en las obras”, enfatizó el diputado Vargas.

Con el proyecto se beneficiarán 15 cantones del GAM incluidos: San José, Escazú, Desamparados, Aserrí, Mora, Goicochea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia y Montes de Oca -lo que representa alrededor de 57 distritos-, y en la periferia, se atenderían los cantones de Limón, Guácimo, San Isidro, El Pasito, San Ramón, Puntarenas y Liberia, abarcando 26 distritos más. En total 22 cantones y 83 distritos.

