Nacho termina con todos los rumores con el nuevo tema spanglish “Perro mujeriego”

ESPECTÁCULOS | Siendo uno de los líderes de la música Urbano-Tropical, la trayectoria de Nacho habla por sí misma; pero como a la mayoría de las celebridades, el estigma del libertinaje, la poligamia y el secretismo ha sido una mancha inoportuna en su impecable repertorio musical. Por eso Nacho lanza “Perro Mujeriego”, una oda a desechar la negatividad y aferrarse a su verdad. La canción y el video ya está disponible en todas las tiendas de música digital.

“Sí, voy a aceptar que soy… un perro mujeriego… que conoció el amor y lo quiere a su lado hasta viejo”

“Perro Mujeriego” es una canción sobre un hombre que admite haber sido siempre un mujeriego pero que por fin ha encontrado a la mujer que le hace querer dejarlo todo atrás. A la vez, se lanza un video musical de espíritu ligero grabado en torno a una propuesta de matrimonio de la vida real. Después de ayudar a un fan a pedirle matrimonio a su novia, Nacho lleva a la pareja [y nosotros, los espectadores] a través de una experiencia visual llena de color que abarca la letra de la canción.

“El propósito del proyecto era conectar con lo agradable que es hacer música y crear algo que suene a mí, a “mi” sonido, y no algo que caiga en la moda. El proceso de creación de esta canción, y de todas las que le seguirán, no sólo me reconectó con mi esencia, sino que me devolvió la pasión por el arte en general”. – Nacho

Con una audiencia mundial desde hace años y canciones premiadas y colaboraciones con estrellas como Bad Bunny, El Alfa y Daddy Yankee, Nacho sigue mostrando su versatilidad a través de su exploración única de fusiones que incluyen Reggaeton, Pop, Tropical, y Dembow.

