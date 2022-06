Pedro Méndez, la magia del sabor  de los cocteles está en sus manos￼

Quienes son asiduos a visitar bares y restaurantes de San Ramón, probablemente se han topado con un muchacho de piel morena, mediana estatura y pelo estilo rasta, quien al momento de preparar su bebida preferida juega con las botellas.

Él es Pedro Méndez, uno de los bartenders de mayor trayectoria en el cantón poeta, quien ha tenido oportunidad de participar en diversos concursos nacionales e internacionales, en los que ha mostrado su talento para preparar cocteles.

Nacido el 10 de diciembre de 1989, a sus 33 años de edad divide su tiempo entre el trabajo y compartir en familia. Es amante de la playa y no suele practicar deportes.

“Tengo alrededor de 10 años de trabajar como bartender y salonero. Toda mi vida, desde niño he conocido del negocio porque mis papas tuvieron restaurantes. nunca me pasó por la cabeza trabajar en esto, hasta que un dia me tocó hacerlo”, recordó.

Pedro es oriundo del cantón de San Ramón. y según dice un vez que comenzó trabajar en los bares fue despertando su interés por comenzar a preparar las bebidas de las que tanto hablan, cuando se refieren al trabajo que desarrolla.

Pedro tiene más de diez años de experiencia.

“Comencé normal sirviendo tragos normales y cervezas. Ya llevaba como tres años trabajando de esta manera, hasta que me dije: si estoy haciendo esto porque no hacerlo bien y comencé a capacitarme. Comencé a sacar cursos en la Escuela Profesional de Bartender, después otros cursos con personas de otros países como Perú, España y de Estados Unidos, entre otros”, explicó.

Un arte del siglo XIX

La coctelería tiene sus orígenes en el siglo XIX. Según el sitio web gatsbycocktailclub.com, todo surgió “cuando Antoine Amédée Peychaud, un farmacéutico de Nueva Orleans empezó a elaborar bebidas para sus amigos, pero tranquilos, que fue sin un fin medicinal… si no simplemente por el propio del disfrute. Como curiosidad, utilizaba una huevera para medir las medidas de los ingredientes”.

Este mismo sitio destaca que la palabra “cocktail” tiene su origen en la unión de “cock” (gallo) y “tail” (cola). Algunos dicen que lo que une estas palabras con la coctelería son los colores de los propios combinados con la cola de un gallo. Para Peychaud, “Cocktail es toda armónica unión de bebidas. Agitadas dentro de un recipiente de metal o, en su defecto, mezclada con suavidad en un vaso grande de cristal”.

Según dice Pedro, el involucrarse en el mundo de la preparación de cócteles es algo que se vuelve una pasión. Se convierte en un estilo de vida.

“Esto es algo que lo atrapa a uno. Siempre está esa curiosidad presente de seguir aprendiendo para crecer en esta industria. En el país tenemos a grandes bartenders y me gustaría estar entre ellos”, detalló.

Otros datos curiosos del mundo de la coctelería son que la primera Coctelería se fundó en el año 1931 en En España se fundó la primera coctelería, el Museo Chicote por el barman Perico Chicote.

“Un inmigrante gallego afincado en Cuba vio una gran oportunidad en la ley seca. Abrió el bar Sloppy Joe y comenzó a elaborar mojitos, en poco tiempo se convirtió en el lugar de escape de muchos artistas de Hollywood. Por allí pasaron Richard Dix, Clark Gable, Spencer Tracy, Alice Faye, Tyrone Powers, John Wayne y el propio Hemingway, entre otros. Tras la ley seca, los cócteles llegaron a Europa, África y Asia”, agregar el sitio web gatsbycocktailclub.com.

En 1951 se fundó la IBA “International Bartender Association” una organización creada para representar a los mejores bármanes del mundo. Esta asociación organiza anualmente World Cocktail Competition (WCC) a nivel mundial.

Concursos y experiencia internacional

Pedro Méndez también sufrió las consecuencias de la pandemia por el Covid-19. En este periodo vió una oportunidad para retarse a sí mismo y comenzó a integrarse en concursos de coctelería nacionales e internacionales.

“Comencé a integrarme en concursos en el tiempo de pandemia. Mi primer concurso fue el de la Liga 56 de Jägermeister, en el cual salí ganador en nuestro país y representé a Costa Rica. En este concurso quedé en segundo lugar a nivel de Latinoamérica”, señaló.

El segundo concurso fue la Tiki League, certamen realizado por Carlos Riveros, un gran exponente de la coctelería. En este concurso llegó hasta las semifinales a nivel de Latinoamérica”.

“Hace poco participé en el concurso Flor de Caña Sustainable Cocktail Challengue, el cual es un concurso que trata sobre hacer coctelería de una manera sostenible para ayudar al mundo. En este quedé como el tercer bartender más sostenible de Costa Rica”. resaltó.

Pedro asegura que la mejor parte de estos concursos es conocer a otros colegas y aprender de ellos. También lo ve como una posibilidad para ir creando un nombre propio, tanto en el país como fuera de él.

“Ser parte de estos certámenes es algo muy lindo, ya que se conocen a grandes colegas lo que a su vez lo forza a uno a investigar más y de esta manera aprender mucho más. Esa es la adrenalina a la hora de las presentaciones, es algo muy interesante porque nosotros hacemos cocteles todos los días, pero en esos momentos es totalmente diferente la sensación”, describió.

“Mi hija es lo primero”

Estar inmerso en el mundo de los bares y restaurantes representa un esfuerzo grande, porque son trabajo de una vida nocturna en la mayoría de ocasiones. Este hecho unido a las participaciones en concursos han hecho que Pedro reflexione bien cada uno de los pasos que da.

El sueño de Pedro es tener su propio restarante.

“Si claro que he recibido ofertas para irme fuera del cantón y del país a trabajar, pero aun tengo a mi hija pequeña y no hay dinero que pague el tiempo que estoy con ella, ya que si me voy casi no la vería”, aseguró.

Ser bartender es una profesión que cuando se realiza de la manera como Pedro lo hace, requiere una formación constante. Pero como dice Pedro, también da para tener sueños e ilusiones que espera hacer realidad con el paso de los años.

“Metas dentro de mi profesión si tengo: en algún momento tendré mi propio restaurante y en algún momento y el bar de mi local lo tendremos en los 50 Best Bar, esta es una lista de los 50 mejores bares del mundo”, destaca este ramonense.

Según dijo, cuenta con alrededor de 15 recetas propias de cocteles. “Es durante estos concursos que uno se esfuerza para crear estas recetas, ya q uno concursa con recetas propias no con las que ya han sido inventadas”, añadió.

Como es normal en quien vive de inventar, Pedro asegura que algunas otras recetas llegan a su mente durante momentos no específicos, donde comienza a mezclar algún tipo de ingrediente con otro y de ahí nace la creatividad hasta darle un buen balance a esta receta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...